Asamblea Estatal del PRD respalda a Octavio Ocampo para recuperar la grandeza de Michoacán

Morelia, Michoacán a 30 de junio del 2026.- La Asamblea Estatal del PRD Michoacán cerró filas de manera unánime y contundente en torno al diputado local Octavio Ocampo, avalando de forma total su despliegue permanente en el territorio para formar el movimiento que busca recuperar la grandeza de Michoacán.

Durante el desarrollo de la sesión extraordinaria, el presidente de la Mesa Directiva, Armando Hurtado, fijó una postura a nombre de todas y todos los asambleístas de la entidad, manifestando que el perredismo michoacano se encuentra firme, cohesionado y listo para dar la batalla bajo la conducción y el liderazgo de Ocampo.

“A nombre de esta Asamblea Estatal y de la militancia, dejamos en claro que Octavio Ocampo cuenta con el respaldo absoluto de su partido. Confiamos plenamente en su capacidad para encabezar esta intensa ruta por el territorio. El PRD camina con un liderazgo fuerte y con la mira bien puesta en el bienestar de las familias michoacanas”, pronunció Armando Hurtado.

Al hacer uso de la palabra, Octavio Ocampo agradeció el cobijo del Partido, de sus dirigentes y liderazgos y resaltó la madurez institucional de las bases e instó a todas y todos a caminar juntos para recuperar la grandeza de Michoacán no se recupera. En el PRD la democracia se ejerce y caminamos en unidad.

El acuerdo unánime dió permiso a Octavio Ocampo de separarse del cargo de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, para que sea el encargado de tejer una ruta crítica definitiva de cara al proceso electoral del 2027, concentrando todo su esfuerzo en el activismo de campo y el respaldo directo a las causas ciudadanas.