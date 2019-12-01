Asamblea Estatal del PRD faculta al Comité Ejecutivo iniciar el diálogo para la política de alianzas con fuerzas progresistas

Morelia, Michoacán,13 de noviembre de 2026.- La Asamblea Estatal del PRD Michoacán mandató al Comité Ejecutivo Estatal conducir la política de alianzas rumbo al proceso electoral 2026-2027, mediante el diálogo y la construcción de acuerdos con Morena, partidos políticos de izquierda y fuerzas progresistas, así como con organizaciones y expresiones ciudadanas con las que existan coincidencias ideológicas, programáticas y democráticas.

La determinación se tomó después de una discusión robusta, en la que las y los integrantes de la Asamblea expusieron sus posicionamientos sobre el futuro político del partido, la unidad de las izquierdas y la construcción de una agenda común para Michoacán. Tras el intercambio de argumentos, votaron a favor de facultar al Comité Ejecutivo Estatal para emprender los acercamientos y acciones necesarias, con la condición de que los convenios que resulten sean presentados nuevamente ante la Asamblea para su discusión y, en su caso, aprobación.

Durante el debate, Octavio Ocampo, promotor para recuperar la Grandeza de Michoacán planteó que el PRD debe asumir una postura abierta al diálogo y avanzar en la unidad de las izquierdas, sin renunciar a su identidad ni a una agenda propia para recuperar la Grandeza de Michoacán. Por su parte, la presidenta del partido, Verónica García Reyes, sostuvo que cualquier posibilidad de alianza debe partir de los principios e historia del PRD y traducirse en una plataforma común que responda a las necesidades ciudadanas. En tanto, la senadora Araceli Saucedo Reyes informó sobre la invitación de la dirigencia nacional de Morena para analizar un posible acuerdo electoral y llamó a tomar una decisión colectiva, responsable y en beneficio del estado.

El resolutivo establece que las alianzas podrán concretarse mediante coaliciones totales, parciales o flexibles, así como candidaturas comunes, según las características de cada elección. El Comité Ejecutivo Estatal elaborará los dictámenes correspondientes y los someterá a consideración de la Asamblea, que tendrá la última palabra sobre su aprobación. La política será aplicable a la elección de la Gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos en el proceso electoral 2026-2027, cuya jornada está prevista para el 6 de junio de 2027.