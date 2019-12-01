Arturo Maximiliano se deslinda de bardas con su nombre; niega haberlas financiado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Julio de 2026 a las 19:12:46

Querétaro, México, 3 de julio de 2026.- El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso Local, Arturo Maximiliano García Pérez, se deslindó categóricamente de las bardas pintadas con su nombre en la entidad y pidió a quienes realizan los llamados de retiro que acudan directamente con los responsables de haberlas rotulado.

Tras el exhorto que realizó Pablo Meré, representante del Partido Revolucionario Institucional al Instituto Estatal Electoral del Estado de Querétaro en donde daba un plazo de 15 días (15 de julio) para que los partidos borren las bardas y tener un piso parejo pues lo contrario presentaría la denuncia formal ante el órgano electoral en mención.

"Yo no las pinté. Está bien que acudan a quien las pintó para que las vayan a borrar; yo estoy de acuerdo con lo que plantean, nada más que las vayan a borrar", declaró García Pérez y añadió que formalizará su deslinde ante las autoridades electorales correspondientes.

Enfatizó la importancia de blindar las instituciones y los programas sociales de cualquier intento de promoción personal o partidista, asegurando que los recursos públicos pertenecen a la sociedad en general.

Descartó que dentro de su bancada se estén utilizando las prerrogativas legislativas con fines políticos o de posicionamiento individual.

"No he dado ningún dinero para que se pinten bardas. En mi caso, no hay un espectacular, absolutamente nada con mi nombre o alguna simulación de revista".

Fijó una postura crítica respecto a las restricciones actuales de las leyes electorales, tanto a nivel local como federal, argumentando que las reglas vigentes obligan a los actores políticos a recurrir a zonas grises.

El legislador se pronunció por una reforma que permita una expresión abierta de las aspiraciones políticas de cualquier ciudadano.

Propuso que se permita la promoción abierta siempre y cuando el financiamiento provenga estrictamente de recursos lícitos y privados, prohibiendo rigurosamente el uso de dinero público.

"Yo no estoy a favor del marco legal que incita a las simulaciones. Creo que debería ser un marco mucho más abierto donde cualquier persona pueda expresar que quiere ser candidato a algo, siempre y cuando no utilice recursos públicos".