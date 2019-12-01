Arturo Ávila niega uso electoral de recursos entregados a Martín López Obrador

Ciudad de México, 29 de junio de 2026.- El vocero de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, rechazó que el dinero entregado por David León a Martín López Obrador haya sido utilizado para financiar campañas del partido, al asegurar que esa versión “es mentira” y que no existe un hecho comprobado que la sustente.

En conferencia de prensa, sostuvo que el tema forma parte de una narrativa impulsada por la derecha y la oposición, por lo que llamó a confiar en las resoluciones emitidas por las autoridades electorales.

David León fue grabado entregando dinero en efectivo tanto a Pío López Obrador como a Martín López Obrador. En ambos casos, el entonces funcionario señaló que los recursos eran “para el movimiento”.

Ávila recordó que el Instituto Nacional Electoral (INE) exoneró a Martín López Obrador, mientras que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya había absuelto previamente a Pío López Obrador. Las autoridades argumentaron que los videos no permiten acreditar el modo, tiempo, lugar ni un uso electoral de los recursos y, tras revisar cuentas bancarias, no encontraron transferencias hacia Morena.

No obstante, el caso ha generado cuestionamientos debido a que el dinero fue entregado en efectivo, lo que dificulta rastrear su destino, además de que Martín López Obrador no fue localizado por el INE para explicar por qué recibió esos recursos. Aun así, Arturo Ávila insistió en respaldar las determinaciones de las instituciones electorales.