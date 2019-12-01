Artesanos michoacanos destacan buenas ventas en la cerrada de San Agustín

Morelia, Michoacán; 02 de noviembre de 2026.- Con el respaldo del presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, artesanas y artesanos michoacanos encontraron en la cerrada de San Agustín un espacio para exhibir y comercializar sus creaciones durante las festividades por el Día de Muertos, acercando al turismo la riqueza cultural de las comunidades y la oportunidad de adquirir piezas directamente de sus productores.

Visitantes nacionales y extranjeros, así como familias morelianas, han podido recorrer los espacios instalados en pleno corazón del centro Histórico, para apreciar el talento, la creatividad y el trabajo que distingue a las artesanías de Michoacán. Así lo compartió Delia Marta Alonso Mesa, integrante de una familia de artesanos de Pátzcuaro, quien destacó la aceptación y el agrado con que la gente ha recibido sus productos: “la gente viene con entusiasmo y mucho agrado para ver cada uno de nuestros productos que tenemos aquí”.

“Nos ha ido muy bien a todos”, expresó Juan Carlos Equivo Gutiérrez, originario de Aranza, municipio de Paracho, al agradecer las facilidades brindadas por el Ayuntamiento para participar en esta experiencia, que calificó como excelente. El artesano reconoció que contar con un stand les permitió ofrecer sus creaciones en un espacio privilegiado de la ciudad.

Desde Huáncito, María Elena Blas Francisco compartió su agradecimiento por la invitación a participar en esta edición, donde exhibe piezas elaboradas y dibujadas a mano. Con la esperanza de regresar el próximo año, destacó la importancia de contar con espacios que permitan mostrar el trabajo artesanal y acercarlo a nuevos públicos.

Por su parte, Luciano Martínez Martínez, de la comunidad de San Nicolás Obispo, municipio de Morelia, y Esperanza, artesana de Tócuaro, coincidieron en agradecer el apoyo del Gobierno de Morelia y señalaron que las ventas han sido favorables. Ambos reconocieron la oportunidad de ofrecer sus productos en un espacio que ha tenido gran afluencia de turismo, especialmente en una fecha tan representativa como el Día de Muertos, para poder dar a conocer el talento y las creaciones de las comunidades de Michoacán.

El Gobierno de Morelia invita a visitantes y locales a recorrer los stands de la cerrada de San Agustín, que estarán instalados hasta el 03 de noviembre, donde podrán conocer la diversidad artesanal de Michoacán, apreciar el trabajo de sus creadores y adquirir piezas directamente de sus manos.