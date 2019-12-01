Artesanías de Santa Clara del Cobre son obras de arte: Alfonso Martínez

Salvador Escalante, Michoacán; 19 de octubre de 2026.- Las artesanías de Santa Clara del Cobre son piezas invaluables que deben tener trato de obras de arte, para así comenzar a dignificar la labor de las familias que a eso se dedican, señaló Alfonso Martínez Alcázar.

De visita en el taller de la familia Punzo, reconocida internacionalmente por sus artesanías de cobre martillado, orfebrería y platería, Alfonso Martínez elogió cada una de las piezas que ahí se fabrican.

Mientras platicó con Carlos Punzo y con su hijo, que heredó el nombre y el talento artesanal de su padre, Alfonso Martínez tuvo la oportunidad de practicar la técnica del martillado de cobre; y afirmó que así como sucede con cualquier obra de arte, las piezas de Santa Clara no deben ser medidas por sus materiales, sino por la técnica y experiencia de sus creadores.

Alfonso Martínez señaló que las artesanías de cobre tienen el nivel para participar en subastas de arte, o estar en espacios donde resalte el trabajo de los artesanos y sus familias. “Su calidad les permite competir en escenarios internacionales”.