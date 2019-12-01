Arteaga ha recuperado la confianza en su gobierno con la 4T: Reyes Galindo

Arteaga, Michoacán, a 10 de agosto de 2025.- "Los resultados de la Cuarta Transformación siguen llegando a todos los rincones de nuestro país y de nuestro estado de Michoacán, prueba de ello es que la gente del municipio de Arteaga que ha recuperado la confianza en quienes son los responsables del gobierno local", señaló Reyes Galindo Pedraza, diputado por el Distrito 22.

Esto, al haber acompañado a la alcaldesa de este municipio, Wendy Avellaneda a la rendición de cuentas de su primer año de gobierno; en donde se destacó que gracias a la cercanía con la población, se han logrado resultados tangibles en uno de los municipios que por años había permanecido casi en el olvido de proyectos estatales y federales para el desarrollo del mismo.

"La rendición de cuentas no solo es fundamento de toda democracia, tambien es elemento indispensable para mantener la confianza de nuestra gente. ¡Aquí seguimos cercanos al pueblo y estamos seguros que con ello vamos a seguir creciendo juntas y juntos en todo el Distrito 22", señaló el además coordinador parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso michoacano.

Asimismo, Reyes Galindo felicitó a la presidenta municipal, así como al cuerpo de regidores y a todo el equipo de su administración 2024-2027, por el trabajo realizado durante este primer año de ejercicio gubernamental, e invitó a las y los arteaguenses a seguir unidas y unidos con sus representantes populares para generar una sinergia siempre a favor de quienes más lo necesitan.