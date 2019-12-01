Arteaga ha recuperado la confianza en su gobierno con la 4T: Reyes Galindo

Arteaga ha recuperado la confianza en su gobierno con la 4T: Reyes Galindo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Agosto de 2025 a las 18:43:56
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Arteaga, Michoacán, a 10 de agosto de 2025.- "Los resultados de la Cuarta Transformación siguen llegando a todos los rincones de nuestro país y de nuestro estado de Michoacán, prueba de ello es que la gente del municipio de Arteaga que ha recuperado la confianza en quienes son los responsables del gobierno local", señaló Reyes Galindo Pedraza, diputado por el Distrito 22.

Esto, al haber acompañado a la alcaldesa de este municipio, Wendy Avellaneda a la rendición de cuentas de su primer año de gobierno; en donde se destacó que gracias a la cercanía con la población, se han logrado resultados tangibles en uno de los municipios que por años había permanecido casi en el olvido de proyectos  estatales y federales para el desarrollo del mismo. 

"La rendición de cuentas no solo es fundamento de toda democracia, tambien es elemento indispensable para mantener la confianza de nuestra gente. ¡Aquí seguimos cercanos al pueblo y estamos seguros que con ello vamos a seguir creciendo juntas y juntos en todo el Distrito 22", señaló el además coordinador parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso michoacano. 

Asimismo, Reyes Galindo felicitó a la presidenta municipal, así como al cuerpo de regidores y a todo el equipo de su administración 2024-2027, por el trabajo realizado durante este primer año de ejercicio gubernamental, e invitó a las y los arteaguenses a seguir unidas y unidos con sus representantes populares para generar una sinergia siempre a favor de quienes más lo necesitan.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ultiman a tiros a un individuo en la colonia La Isla de Uruapan, Michoacán 
Choque-volcadura en la carretera Morelia-Salamanca en las inmediaciones de la colonia Santa Fe, deja tres heridos
En tres acciones realizadas en Morelia, Michoacán se detuvo a siete personas y se aseguraron 3 mil dosis de sustancias ilícitas
Privan de la libertad a dos paramédicos al ir a realizar un servicio en Chihuahua; los presuntos responsables, ya fueron detenidos 
Más información de la categoria
Ultiman a tiros a un individuo en la colonia La Isla de Uruapan, Michoacán 
En tres acciones realizadas en Morelia, Michoacán se detuvo a siete personas y se aseguraron 3 mil dosis de sustancias ilícitas
Sismo sacude Turquía y derrumba edificios; hay personas heridas y desaparecidas
Playas de Michoacán, tesoro del Pacífico que te conecta con la naturaleza: Sectur
Comentarios