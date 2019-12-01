Arrancó el SEDIF con el servicio de caninoterapia en el CRIQ

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Enero de 2026 a las 12:20:58

Querétaro, Querétaro, 29 de enero del 2026.- Con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los pacientes pediátricos con discapacidad, el director de Rehabilitación y Asistencia Social del Sistema Estatal DIF, Francisco Reséndiz López, informó que el Centro de Rehabilitación Integral de Querétaro (CRIQ) en coordinación con Fundación Incasara puso en marcha la primera sesión 2026 de caninoterapia que beneficia 20 niñas, niños y adolescentes.

Señalar que este tipo de terapias estará en operación durante todo el año como un servicio para optimizar las funciones físicas, psíquicas, sensoriales, corporales y sociales de los pacientes infantiles con diagnósticos del Trastorno por Déficit.

Así como de Atención e Hiperactividad (TDAH), Retraso Global del Desarrollo, Trastorno Mixto de Lenguaje, Trastorno del Espectro Autista (TEA) y epilepsia, entre otros.