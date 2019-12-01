Arranca Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas construcción del edificio de ICATEQ

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Enero de 2026 a las 07:20:03

Querétaro, Querétaro, 29 de enero del 2026.- Con la finalidad de brindar espacios dignos, seguros y funcionales, el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SDUOP), José Pío X Salgado Tovar, encabezó en compañía del director general del ICATEQ, Agustín Casillas, el inicio de la construcción del edificio para el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Querétaro (ICATEQ), al norte de la capital queretana.

Esta primer etapa contempla la cimentación, muros, estructura metálica, cubierta, firmes y canalizaciones del edificio, en un terreno de 370 m2, contará con salón para 40 operativos, sala de juntas, dirección, bodega y jardín exterior.

Con recurso por parte de ICATEQ de 9.6 mdp, beneficia a más 33 mil habitantes en el Estado, al fortalecer al Instituto con mayor capacidad de atención diaria, mejorando la calidad de los servicios de capacitación.