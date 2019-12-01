Arranca Operativo de Seguridad Semana Santa 2026 en Salvador Escalante: Dayana Pérez Mendoza encabeza acciones coordinadas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Marzo de 2026 a las 08:45:24

Salvador Escalante, Michoacán, 27 de marzo del 2026.- La presidenta municipal, Dayana Pérez Mendoza, dio el banderazo de inicio al Operativo de Seguridad Semana Santa 2026 en la cabecera municipal, Santa Clara del Cobre, con el objetivo de garantizar la tranquilidad de las familias y visitantes durante esta temporada.

Bajo la premisa de “Gobernar con amor, justicia y libertad”, la alcaldesa destacó la importancia de trabajar de manera coordinada para brindar condiciones de seguridad y confianza a quienes arriban al municipio en estas fechas.

En este operativo participan la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Guardia Civil, Policía Turística, Policía Lacustre, Seguridad Vial, la Fiscalía General del Estado de Michoacán, así como Protección Civil y bomberos, quienes suman esfuerzos para mantener el orden y la atención oportuna.

Asimismo, Pérez Mendoza subrayó que su gobierno se rige bajo el compromiso de “Escuchar, resolver y transformar”, fortaleciendo las acciones que permitan atender las necesidades de la población y de los turistas.

Con este despliegue, el municipio reafirma que “Santa Clara del Cobre enamora”, al abrir sus puertas con responsabilidad, trabajo conjunto y el orgullo de compartir sus tradiciones en una de las temporadas más importantes del año.