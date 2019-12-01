A proceso hombre acusado de extorsionar y amenazar a su hermana en Jungapeo, Michoacán; le exigía 300 mil pesos

A proceso hombre acusado de extorsionar y amenazar a su hermana en Jungapeo, Michoacán; le exigía 300 mil pesos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Marzo de 2026 a las 10:03:09
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Jungapeo, Michoacán, a 27 de marzo de 2026.- Un Juez de Control determinó la vinculación a proceso de Héctor “N”, por su posible responsabilidad en el delito de extorsión agravada, cometido en agravio de una su hermana,  en el municipio de Jungapeo.

Sobre el particular se informó que con base en  los autos contenidos en la Carpeta de Investigación, los hechos derivaron de un conflicto familiar relacionado con la posesión de un inmueble. 

En ese contexto, el imputado exigió a la víctima desalojar la propiedad, además de entregarle la cantidad de 300 mil pesos, bajo amenazas de causarle daño y privarla de la vida en caso de no cumplir con sus exigencias.

Las amenazas fueron reiteradas en diversas ocasiones entre el 15 de febrero y el 9 de marzo del presente año, estableciendo como fecha límite el 11 de marzo para la entrega del dinero.

Tras la denuncia de los hechos, el personal de la Fiscalía Especializada implementó un operativo que permitió la detención en flagrancia del imputado, en el momento en que acudió a recoger el dinero producto de la extorsión.

En audiencia inicial celebrada el pasado 18 de marzo, el Juez de Control resolvió vincularlo a proceso, imponiéndole como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, además de fijar un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Presunto responsable de tentativa de violación en agravio de una mujer en Zitácuaro, Michoacán es detenido
Detienen a odontólogo que habría extorsionado a una cadena comercial en Apatzingán, Michoacán
Accidente en Morelia, Michoacán, deja un muerto y dos heridos
Reportan 4 trabajadores atrapados tras derrumbe en mina de Sinaloa
Más información de la categoria
Cae ‘La Besucona’, presunto líder delincuencial ligado a varios homicidios en CDMX
Reginaldo Sandoval aclara que el PT nunca pactó Plan B con Morena; afirma que siguen con Sheinbaum
Cae el "Comandante Galindo", líder regional de Jalisco en el Edomex
Morón firme, gana careo por la gubernatura de Michoacán: encuesta
Comentarios