Ultiman en Morelos a la activista Sandra Camacho

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Marzo de 2026 a las 10:17:50

Temoac, Morelos, a 27 de marzo 2026.- La activista social Sandra Rosa Camacho Flores fue ultimada a balazos por un grupo de sujetos armados que entraron a su domicilio ubicado en Temoac, Morelos.

Cabe señalar que, en agosto del 2025, la defensora de los derechos humanos acusó a la familia de Valentín Lavín Romero, alcalde de Temoac, de ser la responsable del cobro de piso a comercios y de generar actos violentos en el poblado.

“Es una familia la que está en todo esto. Mucha gente no presenta denuncias por temor a represalias o a que les disparen. Hace unos 15 días balearon una casa porque cobraron piso y no los atendieron; entonces, van y atacan la vivienda de la persona. Así es en todos lados; todo el tiempo se escuchan balaceras. Necesitamos que la Guardia Nacional venga. Tenemos un espacio para darles alojamiento; queremos que la paz regrese a Temoac”, expuso Camacho Flores ante la gobernadora del estado, Margarita González.

Asimismo, agregó en aquel momento que su vida estaba en riesgo por expresarse.

“Mi vida está en riesgo porque soy la única que se está inconformando. Mire la gente que llegó, yo no la invité porque muchas veces se toman represalias contra los pobladores”, aseguró ante la mandataria estatal.

De 2020 a la fecha han sido asesinados al menos ocho líderes sociales en Morelos: Samir Flores Soberanes (2020), opositor al Proyecto Integral Morelos (PIM); Isaac Medardo Herrera (2020), ambientalista; Rodrigo Morales (2021), ambientalista; Alejandro García Zagal (2021), defensor del agua; Ana Luisa Garduño (2022); Francisco Vázquez, opositor al PIM: María Fernanda Rejón Molina (2023); Carolina Plascencia Carvajal, presidenta suplente de Asurco.