Arranca municipio de Corregidora operativo por Día de Muertos 

Corregidora, Querétaro, a 30 de octubre de 2025.- La secretaria de Gobierno del municipio de Corregidora, Cristina Fernández de Cevallos y el secretario de Seguridad Pública Municipal, Ángel Rangel, encabezaron el banderazo de arranque del Operativo “Día de Muertos”, el cual queda activo desde hoy, hasta el 3 de noviembre.

Este operativo tiene la finalidad de servir y salvaguardar a las familias que acudan a los panteones municipales, así como las actividades que se tienen programadas para esta tradicional celebración.



El operativo contempla acciones de prevención, vigilancia y control en los panteones municipales de Santa Bárbara y Pita, así como durante los eventos del Festival Huesos y Tradiciones 2025, que se llevará a cabo desde el 31 de octubre al 3 de noviembre.



En el panteón municipal de Santa Bárbara se esperauna asistencia de más de 14 mil personas el día 2 de noviembre y se contará con un despliegue especial de seguridad.



Asimismo, para los recorridos religiosos, se ha dispuesto un estado de fuerza de elementos y unidades de Protección Civil, Movilidad y Seguridad Pública para acompañar y resguardar a las y los asistentes.



Con el fin de mantener un ambiente de respeto, se recuerda a las y los ciudadanos de Corregidora que está prohibido ingresar a los panteones con bebidas alcohólicas, bocinas, músicos y objetos punzocortantes, así como realizar arreglos de albañilería o exhumaciones durante los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre.