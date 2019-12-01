Arranca la "Operación Salvavidas Semana Santa 2026” en Michoacán

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 26 de marzo de 2026.- Con el arranque del periodo vacacional de Semana Santa, autoridades navales desplegaron un operativo especial de seguridad en las principales playas del país, con el propósito de proteger a los visitantes y prevenir incidentes durante estos días de alta afluencia turística.

La Secretaría de Marina informó que, a través de la Décima Sexta Zona Naval, inició la “Operación Salvavidas Semana Santa 2026”, la cual se desarrollará del 27 de marzo al 12 de abril como parte del Plan Marina. Este dispositivo contempla labores de vigilancia y auxilio en destinos turísticos, particularmente en las playas de Lázaro Cárdenas, en coordinación con Protección Civil y autoridades de los tres niveles de gobierno.

Para esta estrategia, se han desplegado 87 elementos navales, entre personal operativo y civil, así como 10 unidades, de las cuales tres son embarcaciones destinadas a rescates en el mar y siete vehículos terrestres que reforzarán la seguridad en zonas costeras. La misión principal es salvaguardar la vida humana mediante acciones de rescate, atención médica, vigilancia y seguridad en áreas marítimas, aéreas y terrestres.

Además, participa la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) de Lázaro Cárdenas, integrada por personal especializado que atenderá de manera oportuna cualquier emergencia. Como parte del operativo, también se instalarán puestos de socorro donde se brindarán primeros auxilios a los vacacionistas que lo requieran.

Las autoridades exhortaron a la población a respetar las indicaciones de seguridad, especialmente las señalizaciones en playas sobre el estado del mar: bandera verde para condiciones seguras, amarilla para precaución y roja para evitar ingresar al agua. Asimismo, se recomendó no descuidar a menores, evitar nadar tras ingerir alimentos o alcohol, usar chaleco salvavidas en embarcaciones y mantenerse hidratados, entre otras medidas.

Finalmente, la Secretaría de Marina puso a disposición de la ciudadanía el número 753 139 40 63 de la ENSAR en Lázaro Cárdenas, así como el 800 627 4621 (800 MARINA 1), para reportar emergencias en el mar, reiterando su compromiso de garantizar la seguridad de la población durante esta temporada vacacional.