Arranca Humberto Jiménez Solís campaña de bacheo para mejorar vialidades en Los Reyes

Arranca Humberto Jiménez Solís campaña de bacheo para mejorar vialidades en Los Reyes
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Marzo de 2026 a las 18:31:16
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Los Reyes, Michoacán, a 25 de marzo del 2026.– Con el objetivo de mejorar las condiciones de tránsito y brindar mayor seguridad a peatones y automovilistas, el presidente municipal Humberto Jiménez Solís puso en marcha la campaña de bacheo y mejoramiento de vialidades en distintos puntos del municipio.

Durante el arranque de estas acciones, el alcalde destacó que el mantenimiento de las calles es una de las principales demandas de la ciudadanía, por lo que su administración trabaja de manera constante para atender esta necesidad y ofrecer vialidades más seguras y funcionales.

“Sabemos que contar con calles en buen estado no solo mejora la movilidad, sino también la calidad de vida de las familias reyenses. Por ello, estamos intensificando estas labores en colonias y comunidades”, expresó.

El programa contempla la rehabilitación de tramos dañados mediante trabajos de bacheo, así como acciones complementarias para fortalecer la infraestructura urbana, priorizando las zonas con mayor afectación.

Finalmente, el presidente municipal reiteró su compromiso de continuar impulsando obras y acciones que contribuyan al desarrollo de Los Reyes, invitando a la población a reportar las vialidades que requieran atención para integrarlas a esta campaña.

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