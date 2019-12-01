Arranca Feria del Bienestar en Capácuaro: Segob

Arranca Feria del Bienestar en Capácuaro: Segob
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Diciembre de 2025 a las 17:01:11
Uruapan, Michoacán, a 9 de diciembre de 2025.- Con el propósito de llevar soluciones y servicios públicos hasta el territorio, el subsecretario de Gobernación, Juan Manzo Rodríguez, en representación del secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, encabezó el inicio de la Feria del Bienestar en la comunidad indígena de Capácuaro.

La jornada, que se desarrollará los días 9 y 10 de diciembre a un costado del Comisariado de Bienes Comunales, reúne módulos de salud, programas sociales, orientación en trámites y actividades culturales, con la intención de facilitar el acceso a información y atención inmediata para las y los habitantes.

Durante el arranque, Froylán Enciso, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación federal, destacó que esta acción responde a la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, y se realiza en coordinación con el Gobierno estatal, como parte del Plan Michoacán.

Por su parte el subsecretario de Gobernación, Juan Manzo Rodríguez, reiteró que esta estrategia busca fortalecer la cercanía institucional con las comunidades indígenas, garantizando acompañamiento y diálogo permanente para que los programas sociales y servicios públicos se traduzcan en beneficios reales para la población.

Noventa Grados
