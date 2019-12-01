Morelia, Michoacán, 18 de noviembre de 2026.- Con el objetivo de fortalecer las estrategias de conservación y protección de los ecosistemas, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla inauguró este miércoles la 2ª Cumbre Nacional Mariposa Monarca 2026, evento que se desarrollará hasta este jueves en la capital michoacana.

Durante el arranque de los trabajos, que reúnen a 400 expertos, investigadores, funcionarios y ejidatarios, el mandatario estatal destacó la importancia de la presentación de proyectos y ponencias conjuntas entre Michoacán, el Estado de México y las demás entidades que integran la ruta migratoria del lepidóptero.

Ramírez Bedolla subrayó que la preservación de la Mariposa Monarca representa un reto de colaboración interinstitucional, ya que en su trayecto la especie atraviesa diversos entornos como pastizales, bosques, desiertos, carreteras y zonas urbanas. Por ello, enfatizó la necesidad de ampliar las estrategias científicas con el respaldo del Gobierno federal, las organizaciones no gubernamentales, así como la cooperación internacional con Estados Unidos y Canadá.

Asimismo, el gobernador reconoció la labor fundamental de cuidado y vigilancia forestal que realizan los comuneros y agricultores en las comunidades aledañas a la reserva, en municipios del oriente michoacano como Ocampo, Áporo, Angangueo, Senguio y Zitácuaro.

Planteó la necesidad de incorporar en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) un apartado preciso y con capacidad de ejecución dedicado a la protección del medio ambiente, el cual abarque no solo la preservación de la Mariposa Monarca, sino también la regulación ecológica de todo el intercambio industrial y agrícola en América del Norte.

Por su parte, Pedro Álvarez Icaza, comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), destacó que debido a la suma de esfuerzos se han disminuido los niveles de deforestación y tala ilegal a números históricos, por lo que se plantea el reforzamiento de acciones en conjunto con las comunidades para mitigar esta problemática.

Expuso que durante la jornada, se realizará la entrega de 10 certificados destinados a la conservación, los cuales abarcan territorios de construcción comunitaria que suman más de 10 mil hectáreas para fortalecer este proceso. Dichos documentos se vinculan de manera directa con el Plan Michoacán por La Paz y la Justicia.

Asistieron Alejandro Méndez López, secretario de Medio Ambiente; María José Villanueva, directora General del Fondo Mundial para la Naturaleza en México (WWF); Alhely Rubio Arronis, secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México; Úrsula Parrilla Artiuguina, directora de la Oficina Regional de la Unión Internacional para la Conservación de la naturaleza (UICN) para México, América Central y el Caribe y Roberto Monroy Garcia, secretario de Turismo.