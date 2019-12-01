Arranca en Morelia Credencialización del Servicio Universal de Salud

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Abril de 2026 a las 07:34:31

Morelia, Michoacán de Ocampo, 10 de abril de 2026.- Con el objetivo de garantizar que las michoacanas y los michoacanos puedan atenderse en cualquiera de los tres sistemas de salud pública, arrancará en Morelia la Credencialización del Servicio Universal de Salud en el estado.

Roberto Pantoja Arzola, Delegado de Bienestar en Michoacán, detalló que el registro se realizará en una primera etapa, con nueve módulos de la Secretaría de Bienestar, para atender del 13 al 30 de abril, a personas de 85 años en adelante y su acompañante mayor de edad, en un horario de atención de lunes a sábado, de 09:00 a 17:00 horas.

Los nueve módulos que se instalarán a partir de este lunes en Morelia son: Delegación Bienestar Michoacán (Santos Degollado #262, col. Chapultepec Sur); Coordinación para la Pensión del Bienestar de las Personas Adultas Mayores (Av. Madero Pte. #3080, col. Los Ejidos); Palacio Federal-Telecomm-Correos y Telégrafos (Av. Madero Oriente, col. Centro Histórico); Centro de Información Arte y Cultura (CIAC) de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), (Gral. Francisco J. Múgica s/n, Fraccionamiento Real Universidad, Ciudad Universitaria); Centro de Negocios en el Instituto Tecnológico de Morelia (Av. Tecnológico #1500); Unidad Médica Familiar No. 80 (Av. Madero Pte. #1200, col. Centro Histórico); Centro Comunitario Agua en Villas del Pedregal (Av. de la Cantera #1191); Unidad Médica Rural IMSS-Bienestar en Capula que sólo abrirá de lunes a viernes* (Barrio del Prendimiento ), y en Tiripetío en la Jefatura de Tenencia (Portal Allende #55, col. Centro).

Para realizar el registro es necesario presentar los siguientes documentos: Identificación Oficial, documento probatorio de identidad; CURP certificada; comprobante de domicilio no mayor a seis meses y un teléfono de contacto. Agregó que se realizará de manera gradual, de acuerdo con el rango de edad y según la primera letra del primer apellido, de acuerdo con el siguiente calendario:

· Lunes 13 y 27 de abril - A y B.

· Martes 14 y 28 de abril - C.

· Miércoles 15 y 29 de abril - D, E, F.

· Jueves 16 y 30 de abril - G.

· Viernes 17 de abril - H, I, J, K, L.

· Sábado 18 de abril - Rezagados de la A a la L.

· Lunes 20 de abril - M.

· Martes 21 de abril - N, Ñ, O, P, Q.

· Miércoles 22 de abril - R.

· Jueves 23 de abril - S, T y U.

· Viernes 24 de abril - V, W, X, Y, Z.

· Sábado 25 de abril - Rezagados de la M a la Z.