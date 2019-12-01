Arranca el DIF Morelia colecta “Cobijemos Morelia 2025” para abrigar a quienes más lo necesitan

Morelia, Michoacán, a 10 de noviembre de 2025.- En un ambiente de unión y compromiso social, el Presidente Municipal Alfonso Martínez Alcázar, y la Presidenta del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández encabezaron el arranque oficial de la colecta “Cobijemos Morelia 2025”, donde las dependencias municipales realizaron la primera entrega de cobijas, como muestra de solidaridad y empatía con las y los morelianos.

Durante el arranque, Paola Delgadillo agradeció la participación de regidoras, regidores, funcionarias, funcionarios, trabajadoras y trabajadores del Ayuntamiento, al destacar que este esfuerzo es resultado del compromiso colectivo de toda la administración municipal.

“El año pasado entregamos un poco más de 18 mil cobijas; esperamos superar esta meta, y estoy segura de que así será con la participación de todos ustedes y de la ciudadanía en general”, expresó la Presidenta Honoraria del DIF Morelia.

Asimismo, invitó a las y los ciudadanos a sumarse a esta colecta que estará abierta del 10 de noviembre al 10 de diciembre, con el objetivo de reunir la mayor cantidad de cobijas, para apoyar a quienes enfrentan las bajas temperaturas en la temporada de frío, que ya inicia.

Por su parte, Alfonso Martínez reconoció el compromiso del patronato y del equipo del DIF Morelia, así como la colaboración a esta causa de las y los regidores, sindicatos municipales, titulares de las secretarías y paramunicipales, el sector empresarial e instituciones educativas.

“Es un gran trabajo, no nada más la promoción para que la gente venga y traiga sus cobijas, sino también después, la distribución de las mismas. Es ahí donde empieza una gran labor, porque se tiene que entregar cada cobija a cada persona que realmente la necesita, y esa es la tarea más difícil”, destacó el Alcalde.

Con entusiasmo y espíritu de servicio, trabajadoras y trabajadores municipales participaron activamente en la entrega de donaciones, reafirmando el compromiso del Gobierno de Morelia por proteger y apoyar a los sectores más vulnerables, y fortalecer los lazos de solidaridad que distinguen a la capital michoacana.