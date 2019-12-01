Arranca con gran asistencia y sabor la XXIV Feria del Pan en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2025 a las 17:13:56

Morelia, Michoacán, a 17 de octubre de 2025.- Con más de 50 expositores y 2 mil variedades de panes a escoger, el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, dio por inaugurada la ya tradicional XXIV Feria del Pan, que se llevará a cabo del 17 al 19 de octubre en la Plaza Valladolid.

El encargado de la política interna del municipio señaló que eventos como éste son muy importantes en la administración del presidente Alfonso Martínez Alcázar; además que no serían posibles sin el gran respaldo que se ha generado desde los empresarios hasta la ciudadanía.

En su turno a la voz, la titular de la Secretaría de Fomento Económico (Sefeco), Guadalupe Herrera Calderón, destacó la participación de más de 50 expositores en el evento que busca superar los 70 mil asistentes y 3 millones de pesos en derrama económica.

Alejandro Durán Gama, delegado de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora (Canainpa) en Michoacán, extendió un agradecimiento al alcalde Alfonso Martínez por siempre preocuparse por los panaderos de Morelia y todo el estado, así como al público en general por hacer posible esta feria.

César Salado Gómez, delegado de la Canainpa del estado invitado de Aguascalientes, celebró estar de vuelta en esta nueva edición luego de haber tenido muy grata experiencia en la pasada celebración: “Regresamos porque se nos acabó el pan muy temprano”.

Este arranque también contó con la presencia de autoridades educativas, estatales y municipales, quienes formaron parte del recorrido por los diferentes puestos de venta, encabezado por Yankel Benítez.

Es importante recordar que esta Feria del pan forma parte de la serie de eventos de la temporada de festivales y el Día de Muertos, con los cuales, mediante desarrollo y tradiciones, el gobierno de Alfonso Martínez sigue construyendo en Morelia el mejor lugar para vivir.