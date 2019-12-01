Arranca Bedolla trabajos de rehabilitación del Libramiento Oriente de Uruapan

Arranca Bedolla trabajos de rehabilitación del Libramiento Oriente de Uruapan
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Octubre de 2025 a las 18:26:04
Uruapan, Michoacán, 18 de octubre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla dio arranque a los trabajos de rehabilitación de Libramiento Oriente de Uruapan, mismos que comprenden dos kilómetros, con lo cual, finaliza una etapa de más de dos décadas sin mantenimiento.

Acompañado del secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, el mandatario detalló que esta obra donde se invierten 11 millones de pesos de recurso 100 por ciento estatal, es una de las vías principales de Uruapan, la segunda ciudad más grande del estado.

Explicó que, en esta primera fase, el tramo que se interviene va de Paseo de la Revolución al camino a Santa Rosa, el cual beneficiará a aproximadamente 365 mil habitantes.

En tanto, Zarazúa Sánchez detalló que esta rehabilitación es de gran importancia para la ciudad, ya que se contabiliza un promedio diario de 12 mil 400 vehículos. 

Señaló que se ejecutan trabajos de colocación de carpeta asfáltica, fresado, bacheo superficial, riego de taponamiento, e instalación de señalética vertical y horizontal, con lo cual se agilizará la movilidad en la zona.

Noventa Grados
