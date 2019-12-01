Arranca Bedolla rehabilitación del camino Villa Madero-Tacámbaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Agosto de 2025 a las 12:22:53

Madero, Michoacán, 16 de agosto de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla dio inicio a los trabajos de rehabilitación del camino Villa Madero-Tacámbaro, que se realizan con una inversión convenida cercana a los 30 millones de pesos, como parte de una primera etapa.

Detalló que, con recursos del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (Faeispum), en su vertiente regional, se da mantenimiento a 18 kilómetros de carretera para beneficiar a más de 17 mil habitantes y productores de la región, así como a alrededor de 5 mil vehículos que transitan diariamente.

El mandatario informó que, como parte de las acciones que realiza su administración para mantener en buen estado la red carretera y brindar caminos más rápidos y seguros, también se rehabilita la vía que pasa por Tiripetío, Acuitzio, Madero, Nocupétaro, Carácuaro y Eréndira, hasta poco antes de llegar a Huetamo.

Por su parte, el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, informó al gobernador que los trabajos de rehabilitación del camino Villa Madero-Tacámbaro consisten en bacheo superficial y profundo, riego de sello, renivelación y recuperación de la carpeta asfáltica.

Acompañaron a Ramírez Bedolla el alcalde de Madero, Juan Carlos Gamiño Ávalos; la diputada federal, Vanessa López Carrillo; el subdirector de Construcción y Conservación de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, Jorge Martínez; así como habitantes beneficiados.