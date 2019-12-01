Arranca Bedolla programa de mil empleos temporales para el rescate del lago de Pátzcuaro

Erongarícuaro, Michoacán, 1 de marzo de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla dio arranque al programa de mil empleos temporales para habitantes de comunidades de los cuatro municipios ribereños, como parte de los trabajos de restauración y preservación del lago de Pátzcuaro.

El mandatario detalló que durante la época de estiaje que comprende los meses de marzo, abril y mayo, pobladores de Pátzcuaro, Erongarícuaro, Quiroga y Tzintzuntzan, en coordinación con autoridades de los gobiernos estatal, municipal y federal, estarán efectuando labores para rescatar canales, a través de la contención de suelos y tareas de desazolve en manantiales que se llevan a cabo con nueva maquinaria.

“Hoy tenemos 15 manantiales cristalinos, que le dan vida al lago perfectamente conservados por la comunidad de Urandén” resaltó Ramírez Bedolla, tras detallar que este esquema forma parte de una estrategia integral para dar continuidad a las acciones que por tercer año consecutivo se efectúan en la cuenca que comprende aproximadamente 93 mil hectáreas.

Refirió que es un conjunto de trabajos los que se ejecutan, por lo que agradeció el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al destinar a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), 147 millones de pesos para la rehabilitación y modernización de las plantas tratadoras de agua en Janitzio, San Pedrito y Las Garzas, para el saneamiento del lago, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Explicó que de manera permanente se continúa con el desarrollo de operativos por parte de la Guardia Civil, para evitar que se sustraiga ilegalmente el agua del lago, la cual era destinada al cultivo del aguacate.

Asistieron al evento, Alejandro Méndez López, secretario del Medio Ambiente; Nancy Espinoza Murillo, integrante de la Brigada de Mujeres; Julio Alberto Arreola Vázquez, presidente municipal de Pátzcuaro; Carlos Alberto García Salgado, en representación de la Semarnat en Michoacán; Cuauhtémoc Ramírez Romero, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural; Rogelio Zarazúa Sánchez, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas; Roberto Monroy García, secretario de Turismo; Ramón Hernández Orozco, director general de la Comisión de Pesca; Martha Rendón López, directora general de la Comisión Forestal del Estado; Olivia Cázares Arreola, directora de la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, así como José Refugio Porta Ponce, síndico municipal de Erongarícuaro.