Arranca Bedolla en Uruapan entrega de material deportivo para más de 234 mil estudiantes

Arranca Bedolla en Uruapan entrega de material deportivo para más de 234 mil estudiantes
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Abril de 2026 a las 17:34:50
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Uruapan, Michoacán, a 15 de abril de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla arrancó en el municipio de Uruapan, la entrega de material deportivo rumbo al Mundialito Escolar 2026, en beneficio de más de 234 mil estudiantes de mil 405 escuelas de Michoacán.

En el bajopuente del paso superior vehicular Carlos Manzo, en las inmediaciones de La Hielera, el mandatario destacó que para su administración es prioritario el tema educativo y el impulso al deporte entre las niñas, niños y jóvenes del estado, por sus beneficios en la salud mental. 

Detalló que tan solo este año se invertirán 5 mil millones de pesos en infraestructura educativa para la construcción de canchas de fútbol y basquetbol, aulas, laboratorios, y nuevas preparatorias y universidades, con el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien además destina 6 mil millones para becas para 800 mil estudiantes de todos los niveles educativos. 

“La educación física y la salud mental están ligados, es fundamental hacer deporte al menos una hora al día: futbol, basquetbol o voleibol”, dijo, al hablar también de la importancia de crear espacios públicos en todas las obras que construye su gobierno, para realizar actividades de recreación. 

La secretaria de Educación, Gabriela Molina Aguilar, expuso que la entrega de este material deportivo se traduce en más actividades para las maestras y maestros, que representan el corazón del sistema educativo. Informó que en la región Uruapan se beneficiará a estudiantes de 12 municipios. 

Acompañaron al gobernador el subsecretario de Gobernación, Juan Manzo Rodríguez; el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez; el director general de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, Raúl Morón Vidal; la presidenta de la Canaco Servytur, delegación Uruapan, Ilse Torres Aguilar; entre otras autoridades estatales y municipales; directivos, docentes y estudiantes beneficiados.

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