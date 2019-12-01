Arranca Bedolla construcción de skatepark en Uruapan; será el más grande de Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Septiembre de 2025 a las 16:05:58

Uruapan, Michoacán, 4 de septiembre de 2025.- Como parte de las 22 obras complementarias del teleférico de Uruapan, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla arrancó la construcción del skatepark más grande de Michoacán, para la recreación de más de 5 mil niñas, niños y jóvenes del municipio.

El mandatario detalló que se invierten 3 millones de pesos en este parque de patinaje de 730 metros cuadrados, que estará ubicado en la estación 5 del teleférico, el cual fue diseñado por jóvenes que practican skateboarding y otros deportes sobre ruedas, para sumarse a otro skatepark con el que contará el paso elevado La Hielera.

“La visión que tenemos es construir ciudades humanas, para las niñas, niños, jóvenes, adultos mayores y amas de casa; queremos ciudades que puedan ser transitables, porque siempre se pensaba en los vehículos, pero no en las personas, y el teleférico de Uruapan está pensaba en la movilidad del pueblo”, afirmó Ramírez Bedolla.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, destacó la participación de jóvenes deportistas para diseñar en conjunto este espacio que se recupera para la recreación e integración de miles de niñas, niños y jóvenes uruapenses.

Expuso que el skatepark contará con 600 metros de pavimentación y rampas de concreto, barandal de herrería para la práctica del skateboarding, rejilla pluvial, murales creados por artistas locales y luminarias solares para que sea un espacio seguro para la población usuaria.

Acompañaron al gobernador el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo; la exalcaldesa, Mary Doddoli; la legisladora federal, Guadalupe Araceli Mendoza Arias; el diputado local, Carlos Bautista Tafolla; entre otras autoridades estatales y municipales, representantes del sector productivo y habitantes beneficiados.