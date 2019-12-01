Arranca Alfonso Martínez programa de Prevención de Inundaciones 2026

Morelia, Michoacán, a 20 de abril de 2026.- El Presidente Municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, dio inicio oficial al Programa de Prevención de Inundaciones 2026, que considera el dragado y limpieza de 42 kilómetros de ríos y drenes en la ciudad, con la meta de retirar 140 mil toneladas de material acumulado durante este año.

El Alcalde explicó que este programa representa un esfuerzo continuo de su administración por mantener y mejorar la capacidad de desalojo del agua pluvial en Morelia.

“Año con año avanzamos un poco más. Los lugares que dragamos cada año requieren menos profundidad porque ya se ha retirado el material acumulado previamente. Gracias al trabajo constante de varios años, el dragado se vuelve más eficiente y nos permite ampliar las zonas de intervención”, señaló Martínez Alcázar.

Alfonso Martínez anunció que los esfuerzos proyectados para este año incluyen el dragado y limpieza de 42 kilómetros, con el retiro de 140 mil toneladas de material, que serán transportadas en numerosos viajes de volteo. Estas labores iniciaron en el dren barajas y el Río Grande a la altura del Arboretum y se tienen programadas para concluir en mayo del presente 2026.

El Alcalde enfatizó que estas labores preventivas mejoran las capacidades de los cuerpos hídricos para desalojar el agua de lluvia en la temporada de ciclones y huracanes, y recalcó que una ciudad bien administrada no sólo es aquélla en la que se hace mucha obra pública, sino también aquella a la que se le da mantenimiento constante.

“Aquí Morelia brilla más porque le damos su mantenimiento. No sólo hacemos obra, también la cuidamos”, concluyó.

Por su parte, el director del OOAPAS, Adolfo Torres Ramírez destacó que, gracias a este programa de prevención de inundaciones y labores de limpieza de ríos y drenes, el 2025 fue un año histórico sin inundaciones, y este 2026 se dará continuidad con desazolves en las 62 colonias aledañas a cuerpos de agua, con una inversión intermunicipal de alrededor de 10 millones 500 mil pesos, para beneficiar a cerca de 200 mil familias morelianas.

Asimismo, el secretario de Servicios Públicos Municipales, Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, informó que se cuenta con 10 brigadas operativas para atender estas labores: seis destinadas a la recolección de residuos sólidos, y cuatro de reacción inmediata equipadas con motosierras, grúas y herramientas especializadas, para retirar árboles caídos y mantener limpias las alcantarillas. Añadió que tanto el personal a su cargo, como de las áreas involucradas —la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaría del Ayuntamiento— se encuentra listo, coordinado y al servicio de las y los morelianos para responder de manera oportuna ante cualquier eventualidad.

En este recorrido de supervisión, también acompañaron al Presidente Municipal el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, y el secretario de obras públicas Juan Fernando Sosa Tapia.

Con estas acciones preventivas, el Gobierno de Morelia busca reducir significativamente los riesgos de inundaciones durante la próxima temporada de lluvias, protegiendo a las familias y mejorando la calidad de vida en la capital michoacana.