Armando Tejeda presenta iniciativa para recuperar la seguridad en las carreteras federales y proteger a las familias mexicanas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 10:09:45

Ciudad de México, 14 de abril de 2026.- La inseguridad en las carreteras federales no solo afecta a las empresas y a la economía nacional: golpea directamente la vida cotidiana de millones de familias mexicanas, afirmó el diputado federal Armando Tejeda Cid, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

Al presentar su iniciativa con proyecto de decreto, Tejeda Cid detalló que, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2024 se registraron 15 mil 937 robos en carreteras mexicanas, y en lo que va de 2025 se han denunciado entre 50 y 60 robos diarios. Estas cifras, dijo, generan pérdidas superiores a los 7 mil millones de pesos anuales para el sector logístico y de autotransporte, además de temor constante entre quienes deben transitar por las vías federales.

“No podemos vivir con miedo a salir de nuestras casas ni normalizar la violencia en las carreteras”, enfatizó el legislador. “Es indispensable que el Estado cumpla con su obligación constitucional de garantizar la seguridad y el libre tránsito en cada kilómetro de nuestra red carretera”.

El diputado explicó que la iniciativa busca establecer mecanismos permanentes y obligatorios de coordinación entre federación, estados y municipios, con uso de tecnología de vigilancia, arcos de seguridad, protocolos de reacción inmediata y mayor presencia operativa en los tramos de mayor riesgo.

Asimismo, denunció que en estados como Michoacán los bloqueos criminales han interrumpido corredores logísticos fundamentales para la industria aguacatera, citrícola y forestal, afectando directamente los ingresos de las familias productoras.

“Para las familias de Michoacán y de todo México, la carretera no es solo una vía de comunicación; es el vínculo con el empleo, la educación, la salud y con sus seres queridos. Cuando ese enlace se vuelve peligroso, toda la estructura familiar se ve afectada”, señaló.

Armando Tejeda Cid recalcó que desde Acción Nacional se impulsa la recuperación de la seguridad en las carreteras para lograr el libre tránsito, proteger la economía familiar, defender el trabajo de miles de transportistas y restablecer la presencia legítima del Estado en el territorio nacional.

“México no puede aspirar a competir, crecer y atraer inversión si sus carreteras siguen tomadas por la violencia, la extorsión y la impunidad”, concluyó.