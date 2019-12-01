Armando Tejeda urge al Sector Salud a intensificar vacunación contra el sarampión en México

Ciudad de México, 3 de febrero del 2026.- El diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Armando Tejeda Cid presentó un exhorto dirigido a las Secretarías de Salud Federal y de Michoacán para que intensifiquen las medidas de prevención, vigilancia epidemiológica y vacunación, en respuesta al brote de sarampión que afecta a Michoacán y se extiende por el país.

Desde la Cámara de Diputados, Tejeda Cid advirtió que la ineficacia en el sistema de vacunación y la respuesta tardía de las autoridades sanitarias han permitido el avance del brote a nivel nacional. Esto ha impactado severamente a Michoacán, donde se registró la primera defunción por sarampión en 2026.

“Los contagios se han presentado principalmente en personas sin un esquema completo de vacunación, lo que revela una cobertura insuficiente y un seguimiento inadecuado de la inmunización, especialmente en niños, adultos mayores y comunidades con acceso limitado a servicios de salud. Lamentablemente, Michoacán también muestra fallas en la planeación, prevención y control de la enfermedad, que podría haberse contenido con una vacunación oportuna”, señaló el legislador.

Tejeda Cid destacó que, hasta el 30 de enero de 2026, se reportaron a nivel nacional 7 mil 909 casos confirmados de sarampión acumulados, junto con 107 nuevos casos en las últimas horas. En Michoacán, se contabilizan 265 casos: 246 en 2025 y 19 en lo que va de 2026. Estos datos evidencian una transmisión activa y persistente del virus, agravada por acciones ineficientes para controlar el brote y romper la cadena de contagio.

“Nuestro país está lejos de alcanzar el 95% de cobertura en vacunación, lo que resultó en 25 fallecimientos en 2025 y dos muertes en 2026 por complicaciones del sarampión: una en Michoacán y otra en Tlaxcala. Es urgente que las secretarías de salud federal y estatal aborden este tema con seriedad e implementen una campaña de vacunación integral, priorizando a los grupos vulnerables”, enfatizó.

El diputado atribuyó este brote a la interrupción de las campañas de vacunación durante la pandemia de COVID-19, así como a la suspensión en la adquisición de biológicos en los primeros dos años del gobierno federal de Morena, justificada por políticas de austeridad.

“En materia de salud, no se puede ser austeros, ya que las consecuencias las pagan los ciudadanos, como ocurre con el sarampión y la atención a enfermedades como el cáncer”, apuntó.

Finalmente, Tejeda Cid recordó que el sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa, que se transmite a través de gotitas expulsadas al hablar, toser o estornudar. Afecta principalmente a niños no vacunados, con mayor incidencia en los grupos de 1 a 4 años y de 5 a 9 años.