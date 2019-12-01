Ciudad de México, a 20 de octubre de 2026.- La controversia por la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en un operativo antidrogas en Chihuahua podría influir en el escenario electoral de 2027, consideró Ariadna Montiel Reyes, dirigente nacional de Morena, quien aseguró que su partido tiene condiciones favorables para ganar la gubernatura que actualmente encabeza el PAN.

Durante una conferencia de prensa, Montiel sostuvo que las investigaciones sobre el caso deben llegar hasta sus últimas consecuencias y señaló a la gobernadora María Eugenia Campos como parte del entorno político en el que se desempeñó el exfiscal César Jáuregui Moreno, detenido por su presunta responsabilidad en los hechos.

La líder morenista afirmó que el caso no debe limitarse al exfuncionario, pues consideró necesario esclarecer quiénes participaron en las decisiones que permitieron la intervención de agentes extranjeros en territorio mexicano. Subrayó que el asunto representa una preocupación para la soberanía nacional y los acuerdos de cooperación entre México y Estados Unidos.

Asimismo, cuestionó los antecedentes de integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) que han enfrentado procesos judiciales y lanzó críticas contra su dirigencia por las acciones emprendidas en defensa de algunos de sus exfuncionarios.

En cuanto a la contienda electoral, Montiel aseguró que Morena cuenta con una ventaja de dos a uno frente al PAN en las mediciones de preferencia partidista en Chihuahua. Con base en ese panorama, pronosticó que la llamada Cuarta Transformación podría obtener la gubernatura en los comicios del próximo año.

La disputa política se desarrolla mientras continúan las investigaciones relacionadas con el operativo realizado en la Sierra Tarahumara, en el que presuntamente participaron agentes de la CIA sin la autorización correspondiente de las autoridades federales. Las responsabilidades de los involucrados deberán determinarse conforme avance el proceso judicial.