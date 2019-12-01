Ariadna Montiel rechaza acusaciones de Maru Campos y exige pruebas sobre presuntos nexos criminales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2026 a las 17:29:17

Ciudad de México, a 23 de octubre de 2026.- La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, respondió a los señalamientos de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, sobre supuestos vínculos con la delincuencia organizada, y la retó a presentar pruebas ante las autoridades correspondientes.

A través de redes sociales, Montiel calificó las declaraciones de la mandataria panista como calumnias sin fundamento y sostuvo que buscan desviar la atención de las presuntas irregularidades relacionadas con la participación de agentes estadounidenses en un operativo realizado en territorio mexicano.

La dirigente morenista también lanzó críticas contra Campos, a quien acusó de representar la corrupción, los privilegios y la deslealtad. Asimismo, afirmó que las declaraciones de la gobernadora no afectarán su trayectoria ni su reputación.

Montiel señaló que tanto Chihuahua como el resto del país deben conocer quién autorizó la intervención de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en un operativo contra un laboratorio clandestino de drogas y quién es responsable de la presunta vulneración de la soberanía nacional.

Finalmente, defendió su trabajo en favor de los sectores más vulnerables y aseguró que continuará respaldando a la población chihuahuense, en particular a las comunidades rarámuris. También expresó su confianza en que Morena llegará al gobierno estatal y ofreció impulsar un cambio político en la entidad.