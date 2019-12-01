Maru Campos confiesa a Sheinbaum corrupción y casinos de exfiscal Jáuregui

Maru Campos confiesa a Sheinbaum corrupción y casinos de exfiscal Jáuregui
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2026 a las 14:39:32
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 23 de octubre de 2026.- La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, confesó los delitos de corrupción y posesión de casinos por parte de su exfiscal General del Estado, César Gustavo Jáuregui Moreno, actualmente vinculado a proceso por el ejercicio ilegal del servicio público, reveló la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, desde su conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”. 

“Me dijo que habían encontrado corrupción que había cometido el exfiscal. Me dijo que el exfiscal tiene casinos, que eso habían encontrado ellos cuando movió al Fiscal, ¿Qué le dijo la Presidenta?: Procede”, informó. 

Detalló que la gobernadora realizó esta confesión el pasado 19 de septiembre, tras sostener un encuentro privado con la gobernadora en el Aeropuerto de Chihuahua.

Más información de la categoria
Detienen a influencer venezolana con más de un millón de pesos y 8 mil dólares en efectivo en CDMX
Presunto responsable de abuso sexual contra una niña de 12 años, en Sahuayo, Michoacán es vinculado a proceso 
Investigado por abuso sexual de una adolescente en Jiquilpan, Michoacán es aprehendido 
Hallan cadáver en Jacona, Michoacán 
Más información de la categoria
Detienen a influencer venezolana con más de un millón de pesos y 8 mil dólares en efectivo en CDMX
Harfuch destaca baja del 58.1% en percepción de la inseguridad: "hay mucho por hacer", asegura
Cae "Mando 20", presunto implicado en detonación de coche en Michoacán, identificado como líder criminal; fue detenido en Colima
Tráiler embiste y arrastra auto con cinco integrantes de una familia en Morelia, Michoacán