Ariadna Montiel desmiente segunda encuesta en Michoacán: no habrá nueva medición para definir la coordinación estatal

Ciudad de México, a 4 de noviembre de 2026.- Durante las últimas semanas, simpatizantes y liderazgos cercanos a Raúl Morón Orozco han mantenido en redes sociales la versión de una supuesta segunda encuesta en noviembre para redefinir la coordinación estatal de Morena en Michoacán. A esta narrativa se ha sumado el argumento de que Carlos Torres Piña, quien ganó el proceso interno, no necesariamente será el candidato a gobernador en 2027, con lo que se ha buscado mantener abierta la discusión sobre una definición que la dirigencia partidista considera concluida.

La respuesta llegó este martes 3 de noviembre, durante la conferencia de prensa semanal de la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, quien fue categórica al referirse a las encuestas para las coordinaciones estatales: “Nosotros ya estamos en otra etapa del proceso, para nosotros todo ese tema de las encuestas está cerrado, está concluido”. Además, invitó a quienes no obtuvieron las coordinaciones a incorporarse a otras actividades y responsabilidades dentro del movimiento.

Con estas declaraciones, Montiel reafirma que no habrá una segunda encuesta para volver a definir la coordinación estatal en Michoacán, actualmente encabezada por Carlos Torres Piña. La dirigencia nacional no anunció una nueva medición para sustituirlo ni una fecha para repetir el procedimiento. La definición formal de las candidaturas de 2027 constituye una etapa distinta, pero no implica que el proceso de selección de coordinadores vuelva a comenzar.