Arantepacua Presiona: Temen que concluya gobierno sin cumplir 4 obras

Arantepacua Presiona: Temen que concluya gobierno sin cumplir 4 obras
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 7 de Abril de 2026 a las 18:59:37
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Morelia, Michoacán, a 7 de abril 2026.– La principal preocupación de los habitantes de Arantepacua es que el gobierno actual concluya sin haber cumplido los acuerdos pendientes, especialmente las cuatro obras comprometidas desde el 4 de abril de 2021, declaró el abogado de la comunidad Enrique Guerrero.

El representante jurídico, tras una reunión con funcionarios estatales en Palacio de Gobierno, enfatizó que si bien existen avances en la reparación del daño, urgió a cumplimentar las 16 órdenes de aprehensión giradas contra ex funcionarios por la presunta ejecución extrajudicial de cuatro indígenas hace 9 años.

"Ninguna de las 4 (obras) se ha concluido y hay 2 que ni siquiera inician... más bien estamos solicitando se acelere y se tome con seriedad", advirtiendo sobre el poco tiempo que resta a la administración actual.

Cuestionado sobre si entre las órdenes de aprehensión se encuentran  funcionarios de seguridad en activo, dijo no poder brindar mayores detalles del caso.

"No puedo dar más información por la secrecía del tema, pero es un gran avance para la comunidad y la asesoría jurídica; no es suficiente aún, pero si es un avance es importante y simplemente lo que se conoce que está en la lista Silvano, el exgobernador", apuntó el abogado.

Concluyó señalando que se acordó una próxima reunión para dar seguimiento a los temas pendientes, pero aún no hay fecha confirmada para este encuentro.

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