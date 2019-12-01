Aranceles a Asia fortalecerán el bloque norteamericano y el empleo en México: Anaya Orozco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Enero de 2026 a las 13:59:53
Morelia, Michoacán, a 02 de enero de 2026.— El diputado Alfredo Anaya Orozco, presidente de la Comisión de Hacienda en la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán, afirmó que la imposición de aranceles de hasta 50 por ciento a países de Asia, particularmente a China, representa una medida estratégica que contribuirá a fortalecer el bloque económico de América del Norte y a proteger el empleo en México.

El legislador explicó que esta política arancelaria facilitará y fortalecerá la negociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, al privilegiar el comercio regional y fomentar condiciones más justas para los países que integran el bloque norteamericano.

Anaya Orozco subrayó que el objetivo central de estas medidas es proteger más de 350 mil empleos en México, principalmente en sectores clave de la economía nacional, al reducir la competencia desleal derivada de productos asiáticos que ingresan a precios bajos.

Detalló que, dentro de esta estrategia, se impulsará el fortalecimiento de industrias nacionales consideradas sensibles, como la del calzado, textil, vestido, acero y la industria automotriz, con el fin de generar mayor valor agregado dentro del país y detonar el crecimiento económico.

Asimismo, destacó que se buscará incrementar al menos en un 15 por ciento el contenido nacional en los productos manufacturados, lo que permitirá elevar la competitividad de las empresas mexicanas y disminuir la dependencia de insumos provenientes de Asia.

Finalmente, el presidente de la Comisión de Hacienda señaló que estas acciones forman parte de una visión integral de desarrollo económico, orientada a proteger el empleo, fortalecer la industria nacional y consolidar a América del Norte como una región más sólida, competitiva y equitativa en el comercio internacional.

