Araceli Saucedo Reyes respalda reforma histórica contra la discriminación por orientación sexual

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Marzo de 2026 a las 19:46:00
Ciudad de México, a 3 de marzo del 2026.- En México se da un paso firme hacia la consolidación de un marco jurídico más incluyente, al aprobar en el Senado de la República una reforma que armoniza 28 leyes federales para incorporar de manera expresa el respeto a la preferencia u orientación sexual de las personas.

La senadora por Michoacán, Araceli Saucedo Reyes, integrante de la Comisión para la Igualdad de Género, señaló que esta actualización normativa fortalece el principio constitucional de igualdad y no discriminación, al establecer con claridad que ninguna persona puede ser vulnerada en sus derechos por razón de su orientación sexual.

Explicó que la armonización legislativa garantiza que distintos ordenamientos en materias como justicia, salud, educación, trabajo, desarrollo social y protección de derechos humanos integren de manera transversal este reconocimiento, evitando vacíos legales y asegurando congruencia en la aplicación de la ley.

Araceli Saucedo Reyes subrayó que el objetivo es consolidar un Estado que proteja la dignidad de todas y todos, cerrando espacios a la exclusión y promoviendo condiciones de respeto, equidad y certeza jurídica.

Finalmente, reiteró que desde el Senado continuará respaldando reformas que fortalezcan los derechos humanos y contribuyan a construir una sociedad más justa e igualitaria para todas las personas.

Noventa Grados
