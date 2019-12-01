Araceli Saucedo respalda reforma para garantizar salario igual por trabajo igual; México avanza con reforma

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2025 a las 21:25:21
Ciudad de México, a 25 de noviembre de 2025.- Con el objetivo de fortalecer la justicia laboral y cerrar brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, la senadora por Michoacán, Araceli Saucedo Reyes, informó que el Senado de la República aprobó una reforma al artículo 86 de la Ley Federal del Trabajo, la cual otorgará nuevas facultades de inspección para verificar el cumplimiento del principio “a trabajo igual, salario igual” en todos los centros laborales.

La senadora por Michoacán destacó que esta reforma adiciona un segundo párrafo al artículo 86, permitiendo que la autoridad laboral pueda supervisar directamente que las mujeres reciban el mismo salario que los hombres cuando desempeñen funciones iguales, con las mismas responsabilidades y el mismo nivel de capacitación. 

Señaló que esta medida busca eliminar prácticas discriminatorias, matices o simulaciones que aún persisten en distintos sectores.

“Cada vez que una mujer recibe menos salario que un hombre por realizar el mismo trabajo, no solo se viola la ley: se rompe un principio elemental de justicia”, afirmó la legisladora michoacana.

Con esta modificación normativa, se refuerza la capacidad de inspección en los centros de trabajo y se garantiza que el principio constitucional de igualdad salarial pueda cumplirse de manera efectiva, asegurando que mujeres y hombres perciban el mismo ingreso cuando realicen exactamente la misma labor.

La senadora Araceli Saucedo reiteró su compromiso de seguir impulsando reformas que protejan los derechos de las mujeres, eliminen desigualdades y fortalezcan la justicia laboral en México.

