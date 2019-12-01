Araceli Saucedo respalda reforma de 40 horas y participa en reunión con el secretario del Trabajo

Morelia, Michoacán, a 4 de febrero de 2026.- En el marco del análisis de una de las reformas laborales más relevantes de los últimos años, la senadora Araceli Saucedo Reyes sostuvo una reunión de trabajo, junto con senadoras y senadores de su grupo parlamentario, con el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López, donde manifestó su respaldo a la reforma constitucional que propone reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, al considerar que representará un beneficio directo para millones de mexicanas y mexicanos, misma que se presentará ante el Pleno para su discusión y aprobación la siguiente semana.

Durante el encuentro, se revisaron los alcances de la propuesta constitucional que busca establecer un nuevo esquema laboral enfocado en mejorar el equilibrio entre la vida personal y el trabajo, así como en fortalecer la salud, la productividad y el bienestar de las y los trabajadores.

La legisladora destacó que esta iniciativa es resultado del diálogo entre los sectores empresariales y sindicales, y que su análisis en el Senado de la República, permitirá construir un marco legal responsable y acorde con la realidad laboral del país.

Asimismo, se explicó que la reforma contempla una implementación gradual, en concordancia con las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), lo que permitirá una transición ordenada que considere tanto los derechos laborales como la viabilidad de los centros de trabajo.

Araceli Saucedo Reyes subrayó que la propuesta, impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, plantea la reducción de la jornada laboral sin afectar salarios ni prestaciones, con el objetivo de ordenar el tiempo de trabajo, reducir la fatiga y disminuir los accidentes laborales.

Finalmente, la senadora reiteró su compromiso de respaldar las iniciativas que dignifiquen las condiciones laborales y contribuyan al bienestar de las familias mexicanas, reiterando que la reforma de las 40 horas representa un avance significativo en la construcción de un modelo laboral más justo y humano para el país.