Araceli Saucedo respalda política exterior de México con enfoque en la protección de migrantes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Abril de 2026 a las 19:00:05

Ciudad de México, a 13 de abril de 2026.- La senadora por Michoacán, Araceli Saucedo Reyes, expresó su respaldo a la conducción de la política exterior de México encabezada por Roberto Velasco Álvarez, destacando la importancia de fortalecer la presencia internacional del país con una visión humanista y de respeto a la soberanía.

Desde el Senado de la República, la legisladora subrayó que México vive una etapa en la que la política exterior se construye con responsabilidad, diálogo y cooperación internacional, en congruencia con la visión del Gobierno de México encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo.

En este sentido, destacó que para Michoacán —uno de los estados con mayor tradición migrante— es fundamental que la política exterior tenga como eje prioritario la protección de las y los mexicanos en el extranjero.

“Las y los migrantes son una prioridad. Desde la política exterior debemos garantizar su protección, el respeto a sus derechos y el acompañamiento permanente a nuestras comunidades en el exterior”, afirmó.

La senadora recordó que la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene entre sus principales responsabilidades la conducción de la política exterior, la coordinación de tratados y acuerdos internacionales, así como la protección consular mediante la red de embajadas y consulados del país.

Asimismo, resaltó la importancia de fortalecer el Servicio Exterior Mexicano, impulsar la cooperación internacional en distintos ámbitos y garantizar servicios eficientes como la expedición de pasaportes y los procesos de naturalización.

Araceli Saucedo Reyes reiteró que la relación con Estados Unidos debe mantenerse bajo principios de respeto mutuo, coordinación y entendimiento, siempre priorizando el bienestar de las y los mexicanos.