Araceli Saucedo respalda medidas para proteger a la niñez y poner freno al acoso telefónico

Ciudad de México, a 7 de octubre del 2026.- En México se dieron pasos firmes para fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes, así como para poner freno al acoso telefónico comercial que diariamente afecta a miles de consumidores, luego de que el Senado de la República aprobara reformas en ambas materias, con el respaldo de la senadora por Michoacán, Araceli Saucedo Reyes.
“Desde el Senado estamos dando respuesta a problemáticas que afectan directamente a las familias y que durante años han requerido medidas más firmes. Hoy avanzamos en la protección de nuestras niñas, niños y adolescentes frente a delitos como la explotación sexual infantil, poniendo por delante su integridad y el interés superior de la niñez”, señaló.
La senadora michoacana destacó que las modificaciones a la Ley General de Turismo establecen nuevas obligaciones para los prestadores de servicios, quienes deberán implementar protocolos de prevención y mecanismos que permitan detectar posibles situaciones de riesgo antes de brindar sus servicios, tanto de manera presencial como mediante plataformas digitales.
“Necesitamos que todos los sectores involucrados asuman su responsabilidad en la protección de la niñez. No podemos permitir que espacios turísticos sean utilizados para cometer delitos contra menores de edad, por eso es fundamental contar con herramientas que permitan prevenir, detectar y actuar oportunamente”, afirmó.
Araceli Saucedo también respaldó las reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor para combatir el acoso telefónico con fines comerciales o publicitarios, una práctica que afecta cotidianamente a quienes reciben llamadas reiteradas sin haber otorgado su consentimiento. La propuesta contempla multas de hasta 2 millones 345 mil 728 pesos y establece que las empresas no podrán deslindarse de responsabilidad cuando utilicen call centers u otros terceros.
“Las y los consumidores tienen derecho a decidir qué publicidad quieren recibir y por qué medios. No puede normalizarse que las personas sean perseguidas mediante llamadas insistentes; con estas sanciones buscamos que las empresas tengan consecuencias reales cuando no respeten la voluntad de los usuarios”, puntualizó la senadora por Michoacán.