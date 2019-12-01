Araceli Saucedo respalda acciones de la Marina para acercar su labor a las familias michoacanas con Expomar 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2026 a las 19:29:17

Morelia, Michoacán, 23 de octubre de 2026.- A fin de acercar a la ciudadanía el trabajo que realiza la Secretaría de Marina y fortalecer el reconocimiento a las mujeres y hombres que sirven al país es fundamental para construir una sociedad mejor informada, afirmó la senadora Araceli Saucedo Reyes, presidenta de la Comisión de Puertos e Infraestructura Marítima y presidenta pro tempore de la Comisión Interparlamentaria de Seguimiento a la Alianza del Pacífico, durante la inauguración de Expomar 2026, realizada por primera vez en Morelia.

La legisladora destacó la importancia de impulsar espacios de interacción directa entre las instituciones y la población, como esta exposición que permite conocer, de manera didáctica e interactiva, las funciones que desempeña el personal naval en materia de seguridad, búsqueda y rescate, protección civil, atención médica, tecnología y cuidado de los ecosistemas marinos, entre otras actividades al servicio de México.

“Es fundamental que nuestras familias conozcan de cerca el trabajo que realiza la Secretaría de Marina, la preparación de su personal y las distintas formas en que contribuye a proteger a la población.

Desde el Senado de la República respaldamos las acciones que fortalecen este vínculo con la ciudadanía y promueven el conocimiento de nuestras instituciones”, expresó Araceli Saucedo Reyes.

En su calidad de presidenta de la Comisión de Puertos e Infraestructura Marítima, subrayó la relevancia estratégica de la Marina Armada de México para Michoacán, entidad que cuenta con gran riqueza natural requiere acciones permanentes de protección, vigilancia y conservación.

Asimismo, reconoció la labor que desarrolla la institución en los cuerpos de agua interiores, particularmente en el lago de Pátzcuaro, donde la coordinación institucional resulta importante para el cuidado de los recursos naturales.

Expomar 2026 estará abierta al público del 23 de octubre al 2 de noviembre en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo), con entrada gratuita y un horario de 11:00 a 19:00 horas.

Las y los visitantes podrán recorrer módulos informativos e interactivos sobre las labores navales, aeronáutica, buques, deporte, atención médica, protección del medio ambiente y orientación para quienes estén interesados en ingresar a la Armada de México.

La exposición también contempla espacios educativos, infantiles y recreativos para que niñas, niños, jóvenes y personas adultas conozcan de manera cercana las distintas áreas de trabajo de la institución.

La senadora invitó a las familias michoacanas a aprovechar esta oportunidad para aprender, participar y reconocer el servicio que brinda el personal naval.

En la ceremonia inaugural estuvieron presentes el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla; el contraalmirante Fabián Antonio Zavala, representante de la Secretaría de Marina; el secretario de Turismo estatal, Roberto Monroy García, y Baltasar Gaona García, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.

Araceli Saucedo Reyes reiteró su disposición de continuar impulsando, desde el ámbito legislativo, iniciativas y acciones que fortalezcan la infraestructura marítima, la cooperación institucional y la difusión de las funciones estratégicas de la Marina en beneficio de México y de Michoacán.