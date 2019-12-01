Araceli Saucedo refrenda respaldo a gobiernos municipales comprometidos con la gente

Araceli Saucedo refrenda respaldo a gobiernos municipales comprometidos con la gente
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Agosto de 2025 a las 20:57:00
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Huetamo, Michoacán, a 10 de agosto de 2025.– La senadora de la República, Araceli Saucedo Reyes, manifestó su reconocimiento y respaldo a los gobiernos municipales emanados del PRD en Michoacán, quienes a un año de su administración han demostrado con hechos su compromiso con la ciudadanía, privilegiando la transparencia, la rendición de cuentas y el desarrollo de sus municipios.

En el marco de los primeros informes de gobierno, la senadora felicitó al presidente municipal de Huetamo, Pablo Varona Estrada, por el trabajo realizado en este primer año, destacando que el esfuerzo y compromiso se reflejan en el crecimiento de este municipio próspero.

Asimismo, reconoció al presidente municipal de Nahuatzen, Sergio Puntos Molina, por su ejercicio de rendición de cuentas, “la mejor forma de transparentar el quehacer público y legitimar las acciones frente a la ciudadanía”, señaló.

En Nuevo Parangaricutiro, la senadora felicitó a Jesús Espinoza Rochín por los grandes logros alcanzados en beneficio de la población, subrayando que su trabajo refrenda el compromiso con su gente.

De igual forma, Araceli Saucedo extendió su reconocimiento a Hever Tentory, presidente municipal de Carácuaro, por su gestión responsable y cercana a la gente, fortaleciendo los servicios, la obra pública y el bienestar social.

“Me entusiasma ver a los gobiernos emanados del PRD Michoacán cumpliendo su mandato con responsabilidad, cercanía y resultados. Sigamos trabajando a la izquierda con la misma identidad, construyendo municipios fuertes y un Michoacán con justicia social”, puntualizó.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Detienen a dos menores por secuestro; rescatan a dos víctimas en Valle de Santiago, Guanajuato
Abandonan cabeza humana en letras monumentales de la localidad 18 de Marzo, en Buenavista, Michoacán: La Alcaldesa está amenazada; autoridades dejan extremidad ahí por horas
Ataque armado en una cantina de la colonia Emiliano Zapata deja un saldo de 8 personas fallecidas y varios heridos en Uriangato, Guanajuato
Durante pleito, mujer quita la vida a dos de sus vecinas en la colonia Morelos de la CDMX 
Más información de la categoria
Abandonan cabeza humana en letras monumentales de la localidad 18 de Marzo, en Buenavista, Michoacán: La Alcaldesa está amenazada; autoridades dejan extremidad ahí por horas
Ola de violencia en Uruapan, Michoacán: Matan a conductor en Infonavit Balcones; segundo homicidio del día y cuarto del mes
Inseguridad se adueña de Uruapan, Michoacán: En diez días roban 20 vehículos, asaltan 7 negocios, matan a cuatro personas y balean a tres más
Ultiman a tiros a un individuo en la colonia La Isla de Uruapan, Michoacán 
Comentarios