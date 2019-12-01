Araceli Saucedo refrenda respaldo a gobiernos municipales comprometidos con la gente

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Agosto de 2025 a las 20:57:00

Huetamo, Michoacán, a 10 de agosto de 2025.– La senadora de la República, Araceli Saucedo Reyes, manifestó su reconocimiento y respaldo a los gobiernos municipales emanados del PRD en Michoacán, quienes a un año de su administración han demostrado con hechos su compromiso con la ciudadanía, privilegiando la transparencia, la rendición de cuentas y el desarrollo de sus municipios.

En el marco de los primeros informes de gobierno, la senadora felicitó al presidente municipal de Huetamo, Pablo Varona Estrada, por el trabajo realizado en este primer año, destacando que el esfuerzo y compromiso se reflejan en el crecimiento de este municipio próspero.

Asimismo, reconoció al presidente municipal de Nahuatzen, Sergio Puntos Molina, por su ejercicio de rendición de cuentas, “la mejor forma de transparentar el quehacer público y legitimar las acciones frente a la ciudadanía”, señaló.

En Nuevo Parangaricutiro, la senadora felicitó a Jesús Espinoza Rochín por los grandes logros alcanzados en beneficio de la población, subrayando que su trabajo refrenda el compromiso con su gente.

De igual forma, Araceli Saucedo extendió su reconocimiento a Hever Tentory, presidente municipal de Carácuaro, por su gestión responsable y cercana a la gente, fortaleciendo los servicios, la obra pública y el bienestar social.

“Me entusiasma ver a los gobiernos emanados del PRD Michoacán cumpliendo su mandato con responsabilidad, cercanía y resultados. Sigamos trabajando a la izquierda con la misma identidad, construyendo municipios fuertes y un Michoacán con justicia social”, puntualizó.