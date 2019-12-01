Araceli Saucedo preside aprobación de informe anual y programa de trabajo de la Comisión de Puertos del Senado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2026 a las 19:56:58

Ciudad de México, 28 de octubre de 2026.- La Comisión de Puertos e Infraestructura Marítima del Senado de la República, presidida por la senadora Araceli Saucedo Reyes, aprobó el Segundo Informe Anual de Actividades y el Programa Anual de Trabajo correspondiente al tercer año legislativo, con el objetivo de fortalecer la labor parlamentaria y establecer prioridades para impulsar la competitividad del sistema portuario nacional.

Durante la reunión ordinaria, las y los integrantes de la Comisión avalaron ambos documentos como parte del ejercicio de rendición de cuentas y planeación legislativa, con una agenda orientada a atender los retos del sector marítimo y portuario, así como a promover su modernización y sostenibilidad.

Araceli Saucedo Reyes destacó la importancia de generar espacios de diálogo y deliberación con actores públicos, privados y sociales para construir propuestas que contribuyan al desarrollo de los puertos mexicanos y al fortalecimiento de su papel en la economía nacional.

La actividad portuaria tiene una importancia estratégica para el comercio exterior, pues por vía marítima se moviliza aproximadamente el 40 por ciento de las importaciones y el 20 por ciento de las exportaciones del país, dijo.

Por ello señaló que es indispensable contar con infraestructura moderna, procesos eficientes y una conectividad que responda a las necesidades del intercambio comercial.

En materia de recaudación, durante 2025 las aduanas del país alcanzaron un billón 449 mil 461.4 millones de pesos, mientras que las aduanas marítimas contribuyeron con 240 mil 829.6 millones de pesos, una cifra superior a la registrada durante 2024, lo que refleja la relevancia económica de este sector.

El Programa Anual de Trabajo resaltó la Senadora michoacana que contempla impulsar, desde las atribuciones del Senado, la automatización y digitalización de los procesos aduanales, la modernización y ampliación de la infraestructura portuaria, el fortalecimiento de la conectividad y el desarrollo del cabotaje y del transporte marítimo de corta distancia, en coordinación con las instituciones competentes.

Remarcó la importancia de que lo aprobaron hoy, al dar continuidad a una agenda legislativa enfocada en fortalecer la competitividad, la eficiencia y la sostenibilidad del sistema portuario nacional, contribuyendo al desarrollo económico de México y a una mejor integración del país en el comercio internacional.