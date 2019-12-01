Araceli Saucedo llama a no callar y a defender los derechos de las mujeres

Ciudad de México, a 4 de marzo del 2026.- Que este 8 de marzo no sea una fecha más en el calendario, sino un llamado firme a no callar, a denunciar y a garantizar cada uno de los derechos de las mujeres, exhortó la senadora por Michoacán, Araceli Saucedo Reyes, al participar en la Sesión Solemne por el Día Internacional de las Mujeres en el Senado de la República.

Desde la tribuna, la legisladora honró la memoria histórica de todas aquellas mujeres que lucharon por abrir camino y reconoció la resistencia de quienes hoy continúan de pie, enfrentando desigualdades y violencias, tras recordar que han pasado 51 años desde que la Organización de las Naciones Unidas estableció el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, una fecha que, dijo, debe asumirse como una jornada permanente de conciencia y acción.

Araceli Saucedo subrayó que este 2026 la conmemoración se desarrolla bajo el lema “Derechos, justicia y acción por y para todas las mujeres y niñas”, lo que implica derribar barreras estructurales como leyes discriminatorias, prácticas nocivas y sistemas que obstaculizan el acceso pleno a la justicia.

“Cada 8 de marzo somos millones las que salimos a marchar para exigir igualdad salarial, respeto a nuestros derechos sexuales y reproductivos, justicia, inclusión y una vida libre de violencias”, afirmó, al reconocer que las resistencias sociales y los desafíos institucionales aún persisten.

La senadora destacó que, durante la actual legislatura, se ha logrado avanzar en una agenda común a favor de las mujeres, dejando de lado diferencias partidistas y reconoció el trabajo de la senadora Malu Micher al frente de la Comisión para la Igualdad de Género, cuyos esfuerzos han contribuido a concretar reformas trascendentes.

Asimismo, resaltó las iniciativas impulsadas junto con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, como la incorporación de la igualdad sustantiva en la Constitución, la garantía de igualdad salarial, el fortalecimiento de medidas contra la violencia digital y vicaria, la obligatoriedad de fiscales especializados en delitos por razón de género y la creación del Registro Nacional de medidas de protección.

Araceli Saucedo Reyes reiteró el compromiso de seguir trabajando desde el Senado para fortalecer el acceso a la justicia, eliminar leyes y prácticas discriminatorias y construir un país donde mujeres y niñas vivan en plenitud. “Somos herederas de una lucha que no ha terminado; sigamos avanzando juntas por los derechos y la justicia de todas”.

La senadora por Michoacán, llamó a convertir el 8M en acción permanente por la justicia y la igualdad y demandó más justicia y cero tolerancia a la violencia contra las mujeres desde todas las trincheras.