Araceli Saucedo llama a fortalecer la unidad y organización del PRD Michoacán rumbo a los próximos retos electorales

Morelia, Michoacán, a 15 de marzo de 2025.- Un llamado a fortalecer la unidad, la organización territorial y el trabajo cercano con la ciudadanía hizo la senadora por Michoacán, Araceli Saucedo Reyes, en el marco Cuarto Pleno Extraordinario de la primera Asamblea Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Michoacán.

Durante su participación en la asamblea, la legisladora federal saludó a quienes integran la mesa directiva del pleno, al dirigente estatal del partido, Octavio Ocampo Córdova, así como a la dirigencia estatal, asambleístas y militantes presentes, a quienes reconoció por su participación activa en esta etapa clave para la vida interna del partido.

La senadora destacó que estos encuentros han sido históricamente espacios de diálogo, discusión y reencuentro para las y los perredistas, lo que permite fortalecer la unidad al interior del partido y reconoció la participación de la militancia en el actual proceso de legitimación del instituto político, particularmente con el arranque de la campaña de afiliación.

Araceli Saucedo subrayó que, es importante reconocer el trabajo que ha realizado la dirigencia estatal para consolidar las estructuras internas del partido a través de las dirigencias municipales y que este esfuerzo ha sido posible gracias a la constancia y al trabajo territorial que caracteriza al perredismo.

Asimismo, llamó a las dirigencias municipales a asumir el liderazgo en sus comunidades, colonias y municipios, con el objetivo de continuar con la construcción de los comités de base seccionales y fortalecer la afiliación partidista, acciones que representan la base de todo partido político.

La legisladora michoacana enfatizó que el PRD debe recuperar y mantener su esencia como un partido cercano a la gente, capaz de representar las causas sociales. “Estoy convencida de que cuando el PRD ha trabajado al lado de la gente es cuando mejores resultados ha obtenido”.

De igual forma, destacó que el partido cuenta con una estructura política importante en el estado, al ser actualmente la segunda fuerza política en Michoacán, con 19 ayuntamientos, tres diputaciones locales y representación en el Senado de la República, lo que fortalece la presencia del instituto político en la entidad.

También señaló que el próximo proceso electoral representa un reto importante para el PRD Michoacán, por lo que llamó a todas las estructuras del partido a sumarse al proceso de reorganización y trabajo territorial para refrendar la presencia del partido en los ayuntamientos y en el Congreso.

Asimismo Araceli Saucedo destacó que desde el Senado de la República ha impulsado y acompañado reformas relevantes que priorizan la justicia y la igualdad, entre ellas la garantía constitucional de la igualdad sustantiva para las mujeres, la ampliación de la paridad de género en la administración pública, el fortalecimiento de medidas contra la violencia digital y la violencia vicaria, así como el reconocimiento del derecho de todas las personas a una vida libre de violencia y la igualdad salarial entre hombres y mujeres.

La legisladora agregó que en los próximos días se discutirán reformas que buscan transformar la agenda política nacional y terminar con privilegios que durante años han encarecido el sistema político, con el objetivo de destinar más recursos al bienestar de la población, obra pública e infraestructura en las entidades federativas.