Araceli Saucedo llama a cerrar filas y fortalecer el proyecto del PRD en Michoacán en reunión con liderazgos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Enero de 2026 a las 20:11:05

Morelia, Michoacán, a 27 de enero del 2026.– La senadora de la República, Araceli Saucedo Reyes, sostuvo un encuentro con liderazgos del PRD Michoacán, en el que se coincidió la necesidad de cerrar filas, fortalecer la unidad interna y dar continuidad a un proyecto político con identidad, rumbo y compromiso social.

Durante la reunión, la legisladora destacó que Michoacán atraviesa un momento que exige responsabilidad política, madurez y claridad de objetivos, por lo que llamó a sumar esfuerzos y capacidades para consolidar un proyecto que ponga en el centro a las personas y sus derechos.

En un ejercicio de reflexión colectiva, se compartieron puntos de vista con amigas y amigos de amplia experiencia y reconocida trayectoria política, quienes coincidieron en la importancia de aprender del pasado, corregir errores y fortalecer la organización territorial del partido.

Araceli Saucedo subrayó que el PRD cuenta con liderazgos con historia, convicción y arraigo social, elementos indispensables para enfrentar los retos actuales y para seguir siendo una opción política cercana a la ciudadanía.

Asimismo, reiteró su compromiso de trabajar de manera coordinada con las estructuras y liderazgos del partido, impulsando una agenda que defienda la democracia, la justicia social y el desarrollo de Michoacán.

Finalmente, la senadora agradeció la invitación y el espacio de diálogo, al señalar que “siempre es un gusto compartir, reflexionar y construir con quienes han dedicado su vida a la lucha política y social por un mejor Michoacán”.