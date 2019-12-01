Araceli Saucedo llama a cerrar filas y fortalecer el proyecto del PRD en Michoacán en reunión con liderazgos

Araceli Saucedo llama a cerrar filas y fortalecer el proyecto del PRD en Michoacán en reunión con liderazgos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Enero de 2026 a las 20:11:05
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 27 de enero del 2026.– La senadora de la República, Araceli Saucedo Reyes, sostuvo un encuentro con liderazgos del PRD Michoacán, en el que se coincidió la necesidad de cerrar filas, fortalecer la unidad interna y dar continuidad a un proyecto político con identidad, rumbo y compromiso social.

Durante la reunión, la legisladora destacó que Michoacán atraviesa un momento que exige responsabilidad política, madurez y claridad de objetivos, por lo que llamó a sumar esfuerzos y capacidades para consolidar un proyecto que ponga en el centro a las personas y sus derechos.

En un ejercicio de reflexión colectiva, se compartieron puntos de vista con amigas y amigos de amplia experiencia y reconocida trayectoria política, quienes coincidieron en la importancia de aprender del pasado, corregir errores y fortalecer la organización territorial del partido.

Araceli Saucedo subrayó que el PRD cuenta con liderazgos con historia, convicción y arraigo social, elementos indispensables para enfrentar los retos actuales y para seguir siendo una opción política cercana a la ciudadanía.

Asimismo, reiteró su compromiso de trabajar de manera coordinada con las estructuras y liderazgos del partido, impulsando una agenda que defienda la democracia, la justicia social y el desarrollo de Michoacán.

Finalmente, la senadora agradeció la invitación y el espacio de diálogo, al señalar que “siempre es un gusto compartir, reflexionar y construir con quienes han dedicado su vida a la lucha política y social por un mejor Michoacán”.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Balean a un individuo en Morelia, Michoacán, en las inmediaciones de "El Relicario"; resultó herido
Localizan cadáver a la orilla de la autopista Siglo XXI, en la Unión, Guerrero
En Zamora, Michoacán: SSP asegura hierba verde, una réplica de arma de fuego y cartuchos útiles
Tarímbaro bajo la lupa: descubren sofisticada toma clandestina en ducto de Pemex Salamanca - Morelia
Más información de la categoria
Exigen justicia frente a Palacio de Gobierno por triple homicidio de familia intérprete de Lengua de Señas Mexicana
Atentado contra empresario hotelero deja un muerto y cinco heridos en Zapopan, Jalisco
Se presentará iniciativa para facilitar proceso de doble nacionalidad: Raúl Zepeda
Celis Silva rechaza rumores de relevo en coordinación de bancada de Morena del Congreso de Michoacán
Comentarios