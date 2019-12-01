Araceli Saucedo fortalece el trabajo territorial y mantiene cercanía con las y los michoacanos

Salvador Escalante, Michoacán, a 9 de noviembre de 2026.- Con el propósito de seguir impulsando acciones y proyectos que contribuyan al bienestar de las familias michoacanas, la senadora de la República, Araceli Saucedo Reyes, mantiene una agenda de trabajo cercana a la ciudadanía, combinando su labor legislativa en el Senado con reuniones y encuentros en distintas regiones del estado para escuchar necesidades, atender planteamientos y construir soluciones.

Como parte de esta dinámica, sostuvo una reunión con habitantes de Salvador Escalante, municipio del que es originaria, para dialogar sobre diversos proyectos sociales y establecer mecanismos de coordinación que permitan concretar acciones en beneficio de la población. La legisladora destacó la importancia de mantener el contacto directo con las comunidades y trabajar de manera conjunta para que sus propuestas encuentren respaldo y puedan convertirse en resultados.

La senadora señaló que su responsabilidad como representante de Michoacán implica mantener una comunicación permanente con la gente, conocer de primera mano las necesidades de cada región y dar seguimiento a las gestiones que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida.

En ese sentido, continuará fortaleciendo los vínculos con habitantes de los municipios para impulsar proyectos que respondan a las prioridades de las familias.

De igual manera, refrendó su compromiso de ampliar el alcance del programa Corazones Mensajeros, iniciativa orientada a facilitar el reencuentro de personas adultas mayores con sus familiares que radican en Estados Unidos, buscando que sus beneficios lleguen a más municipios y permitan que más familias michoacanas puedan volver a abrazar a sus seres queridos después de años de separación.

Finalmente, reiteró que su trabajo no se limita a la actividad legislativa, sino que también requiere presencia en el territorio, gestión y coordinación con la ciudadanía, por lo que mantendrá una agenda activa de diálogo y construcción de proyectos. Escuchar a las y los michoacanos y transformar sus planteamientos en acciones concretas seguirá siendo una prioridad de su responsabilidad pública.