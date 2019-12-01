Araceli Saucedo fortalece diálogo con sectores sociales de Pátzcuaro

Araceli Saucedo fortalece diálogo con sectores sociales de Pátzcuaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Marzo de 2026 a las 17:02:50
Pátzcuaro, Michoacán, a 6 de marzo de 2026.- Cuando la ciudadanía se organiza y trabaja en equipo, los resultados siempre son mejores, afirmó la senadora Araceli Saucedo Reyes durante un encuentro que sostuvo con diversos sectores sociales del municipio de Pátzcuaro, donde reconoció la participación y compromiso de mujeres y hombres que se mantienen activos en la construcción de mejores condiciones para su comunidad.

Reconoció la organización y el compromiso de mujeres y hombres que trabajan de manera coordinada por el bienestar de su comunidad.

Durante la reunión, la legisladora agradeció la invitación de las y los compañeros de Pátzcuaro para dialogar y compartir experiencias sobre las acciones y proyectos que se impulsan desde distintos ámbitos en beneficio del municipio.

Araceli Saucedo destacó que el trabajo en equipo es fundamental para lograr mejores resultados, por lo que celebró la participación activa de quienes forman parte de estos espacios de organización ciudadana.

Asimismo, expresó que fue una experiencia muy positiva conocer de cerca el esfuerzo y la disposición de los distintos sectores que se mantienen atentos y comprometidos para seguir trabajando por el desarrollo de Pátzcuaro.

“Hoy me llevo una grata experiencia de ver lo organizados que están y la voluntad que existe para seguir sumando esfuerzos”, señaló.

Finalmente, la senadora reiteró su disposición para mantener el diálogo y la cercanía con la ciudadanía, fortaleciendo la colaboración entre sociedad y representantes populares para impulsar acciones que contribuyan al bienestar de las y los michoacanos, bajo la convicción de trabajar bajo un mismo proyecto.

