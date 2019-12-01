Araceli Saucedo escucha y respalda al personal de enfermería de Michoacán

Morelia, Michoacán, a 29 de enero de 2026.- Con el objetivo de escuchar de primera mano las necesidades del gremio y reconocer su invaluable aportación al sistema de salud, la senadora de la República por Michoacán, Araceli Saucedo Reyes, sostuvo una reunión con enfermeras y enfermeros del interior del estado.

Durante el encuentro, la legisladora expresó su reconocimiento a la vocación, compromiso y profesionalismo con el que se desempeñan en el sector salud, tanto en hospitales como en el ámbito de la docencia, subrayando que su labor es esencial para garantizar una atención digna y oportuna a la población.

Destacó que muchas y muchos de estos profesionales realizan su trabajo en condiciones complejas y con jornadas extensas, incluso de 24 horas, lo que hace indispensable avanzar en acciones que permitan dignificar su labor y mejorar sus condiciones de trabajo.

Araceli Saucedo señaló que el diálogo directo con el personal de enfermería fortalece el trabajo legislativo y permite construir propuestas que respondan a la realidad del sector, impulsando desde el Senado de la República mejores condiciones laborales, mayor reconocimiento profesional y nuevas oportunidades de desarrollo.

Finalmente, reiteró que dignificar la enfermería es reconocer su papel estratégico en la salud pública, por lo que desde el Poder Legislativo continuará coordinándose para generar políticas que valoren y fortalezcan esta gran labor en beneficio de las y los michoacanos.