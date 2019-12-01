Araceli Saucedo destaca en el Senado el legado democrático y la trayectoria política de Cuauhtémoc Cárdenas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2026 a las 20:24:56

Ciudad de México, 5 de noviembre de 2026.- Con un reconocimiento a su lucha por la democracia, la defensa de la soberanía nacional y su compromiso con las causas sociales, la senadora Araceli Saucedo Reyes desde la tribuna del Senado de la República fijó postura en la conmemoración de la trayectoria política y social del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

Durante su intervención, la legisladora michoacana destacó que la historia de México se construye gracias a mujeres y hombres que se atreven a desafiar las inercias de su época para abrir camino a la transformación, y señaló que Cuauhtémoc Cárdenas es una de las figuras fundamentales de la historia contemporánea del país.

Araceli Saucedo Reyes subrayó que su trayectoria representa una de las expresiones más significativas de la lucha contra el autoritarismo y a favor de la participación democrática de millones de mexicanas y mexicanos.

Al recordar la elección presidencial de 1988, señaló que este acontecimiento marcó un antes y un después en la vida pública nacional, al evidenciar una ciudadanía dispuesta a organizarse, participar y defender su derecho a decidir.

Asimismo, destacó que Cárdenas Solórzano hizo historia al convertirse en el primer jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal electo mediante el voto popular, además de mantener una firme defensa de la soberanía nacional y de los recursos estratégicos de México, particularmente en materia energética.

La senadora también resaltó la influencia del pensamiento nacionalista y progresista del general Lázaro Cárdenas del Río en la trayectoria del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, especialmente en su convicción de que los recursos de la nación deben administrarse en beneficio del pueblo.

En ese sentido, reconoció no solamente al político y servidor público, sino al ciudadano congruente con sus principios, cuya integridad, honestidad y convicción democrática representan valores indispensables para la vida pública.

Araceli Saucedo Reyes afirmó que conmemorar su trayectoria significa refrendar el compromiso con las causas democráticas y populares, el combate a la desigualdad, la ampliación de los derechos sociales y la construcción de una patria más justa y democrática.

Finalmente destacó que el legado de Cuauhtémoc Cárdenas permanece vivo en las instituciones democráticas que contribuyó a construir, en las luchas que impulsó y en las nuevas generaciones que encuentran en su ejemplo una referencia de participación, compromiso y servicio a la nación.