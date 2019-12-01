Araceli Saucedo consolida una agenda legislativa con enfoque en igualdad, derechos sociales y desarrollo para Michoacán

Ciudad de México, 9 de julio de 2026.- Como senadora de la República por Michoacán, Araceli Saucedo Reyes ha consolidado una agenda legislativa centrada en la defensa de los derechos de las mujeres, la protección de las familias, el fortalecimiento de las instituciones y el impulso de iniciativas que respondan a las necesidades actuales del país, privilegiando el diálogo, la justicia social y el bienestar de las y los mexicanos.

Desde el Senado de la República, donde preside la Comisión de Puertos e Infraestructura Marítima y forma parte de comisiones estratégicas como Igualdad de Género, Gobernación, Hacienda, Ganadería, Estudios Legislativos y la Comisión Bicameral para la Evaluación y Seguimiento de la Fuerza Armada Permanente en tareas de Seguridad Pública, la legisladora michoacana ha impulsado propuestas que fortalecen el marco jurídico nacional y atienden las demandas de diversos sectores de la población.

Uno de los ejes centrales de su trabajo ha sido la defensa de los derechos de las mujeres, además de que Araceli Saucedo promovió reformas para combatir la violencia política en razón de género, respaldó la homologación del delito de feminicidio en todo el país y presentó iniciativas para reconocer el legado histórico de las mujeres en los símbolos nacionales, además de participar activamente en la agenda legislativa para garantizar la igualdad sustantiva y la armonización de las leyes en favor de los derechos de las mexicanas.

La protección de la niñez y de las juventudes también ha sido una prioridad en su labor parlamentaria entre sus propuestas destacan los exhortos para fortalecer los protocolos de prevención de la violencia escolar en instituciones públicas y privadas, así como la implementación de políticas que permitan la permanencia y reinserción escolar de niñas, adolescentes y personas gestantes jóvenes, con el objetivo de garantizar plenamente su derecho a la educación.

En materia de desarrollo económico y fortalecimiento institucional, la senadora presentó el dictamen para expedir la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, una propuesta encaminada a simplificar procesos administrativos, reducir cargas para la ciudadanía y hacer más eficiente el funcionamiento de las instituciones públicas.

Asimismo, ha impulsado reformas en materia de pesca y acuacultura sustentables, turismo y fortalecimiento del marco constitucional.

Consciente de la importancia que tiene la migración para miles de familias michoacanas, Araceli Saucedo ha promovido puntos de acuerdo para que los estados y municipios coordinen acciones de atención a las personas migrantes que retornan al país, garantizando el respeto a sus derechos humanos, así como mecanismos de acompañamiento institucional. Paralelamente, ha impulsado iniciativas en materia de seguridad, protección civil, desarrollo regional, apoyo al campo y fortalecimiento de la diplomacia parlamentaria para la defensa de las y los mexicanos en el extranjero.

“Legislar significa escuchar, construir acuerdos y convertir las necesidades de la gente en soluciones concretas. Nuestro compromiso es seguir impulsando leyes y políticas públicas que garanticen igualdad de oportunidades, instituciones más eficientes y mejores condiciones de vida para las familias de Michoacán y de todo México”, afirmó la senadora Araceli Saucedo Reyes, al reiterar que su trabajo en la Cámara Alta continuará orientado a consolidar un país con mayor justicia, inclusión y desarrollo.